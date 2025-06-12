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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院擬修地方補助辦法　國民黨團轟「違法」：惡整人民絕不接受

▲▼傅崐萁 記者會 立法院 回應藉礦稅敲詐列被告事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院近日規劃修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」草案，增訂一般性補助款比率限制，同時以「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等補助經費」替代現行規定之「定額設算之教育、社會福利及基本設施」。國民黨團對此不滿表示，該修法明確違反《地方制度法》與《財政收支劃分法》相關規定，嚴重損害地方法定財政權與人民基本生存權。這就是惡整人民。國民黨團絕不接受。

台北市、台中市、雲林縣、南投縣、彰化縣等地方縣市政府日前針對一般性補助款被行政院違法刪除，己向行政院共同提出訴願的訴求；台北市、台中市今（12日）強力發聲擬向行政院正式提出訴願，台中市政府未來不排除提出行政訴訟。

國民黨團強調，總統賴清德公告的《財政收支劃分法》及《114年度中央政府總預算》，行政院可以這樣說改就改，對地方政府一般性補助款可以說刪就刪？卓榮泰是皇帝嗎？違法亂紀莫此為甚。國民黨團全力支持地方政府捍衛合法權益，保障弱勢民眾基本的生存權，這是政府對人民基本的承諾，民進黨毀憲亂政，國民黨團絕對相挺地方政府力爭到底，不容民進黨繼續惡搞台灣、毀滅法制、殘害弱勢。

國民黨團提到，目前已經在彙整各地方政府相關意見，不排除將「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」提升至法律位階，修法捍衛地方政府合法權益，必要時以最優先法案處理，建立制度，斷絕民進黨上下其手的空間。

國民黨團嗆，卓榮泰違法亂紀，國民黨團絕對窮盡一切手段要求中央政府依法行政。民進黨為了大惡罷無所不用其極，秀下限已是家常便飯，但違法亂紀國民黨團絕不姑息養奸。弱勢民眾的救命錢、生存權絕對不能成為民進黨政治惡鬥的籌碼。民進黨、賴清德、卓榮泰可以没有人性，但國民黨團永遠與全台民眾站在一起對抗這個違法亂紀、民選獨裁的政府。
 

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關鍵字：

政院地方補助辦法國民黨團

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