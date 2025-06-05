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批罷游顥團靠「死亡連署」過二階　國民黨團要求南投地檢開查

▲▼ 國民黨團召開「投二罷藍委成綠營《模犯生》考場 罷藍死亡連署創新高! 藍依法提告批：民進黨自打臉」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「投二罷藍委成綠營《模犯生》考場 罷藍死亡連署創新高! 藍依法提告批：民進黨自打臉」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

罷免國民黨立委游顥的罷團涉「提議人與連署人重複」、「死亡連署」等違法情形，國民黨立院黨團今（5日）舉行記者會，指民進黨南投縣黨部主委陳玉玲和領銜人，利用「提議人與連署人重複」、「死亡連署」等方式作弊，又在中選會護航下進入第二階段審查。呼籲南投縣地檢署，比照檢調對查辦罷綠團體的力道，盡速查辦民進黨南投縣黨部、縣黨部主委陳玉玲。

副書記長許宇甄表示，民進黨發動對在野立委大罷免，國人看到檢調辦案呈現雙標情況，只要遇到罷綠委團體就大肆搜索、羈押禁見，就是讓罷綠委連署無法順利達成；但對罷藍委團體，明明證據確鑿，檢調不辦就是不辦。

許宇甄指出，當地流出一段影片顯示，民進黨南投縣黨部主委，同時也是縣議員的陳玉玲，公開「教育」民進黨當地的支持者，如果出門發生什麼事情，都是國民黨立委馬文君、游顥指使的，以「民主碰瓷」方式，灌輸他們的選民栽贓國民黨立委。

許宇甄提到，民進黨為達目的無所不用其極，尤其針對南投第二選區游顥立委罷免案，是由民進黨南投縣黨部主導，領銜人就是陳玉玲主委的議會的公費助理。游顥罷團一直在質疑南投縣選委會，在審查連署過程不公，但根據中選會所查核結果，提議跟連署人重複高達1,536人。根據《選罷法》規定，第一階段提議人不得為第二階段連署人，但游顥罷團公然違法，目的在於讓罷免成案。

因此，國民黨團提出三項訴求，一、作弊難道不抓？檢調難道不用辦嗎？二、罷免游顥團體有56份死亡連署，按照檢調辦藍標準，已經違反《選罷法》和《個資法》，請檢調立即展開偵辦。不要只對國民黨大搜索、大羈押，不敢對民進黨有相同的強度。三、要求民進黨南投縣黨部陳玉玲主委和民進黨蔡銘軒議員，因不實指控，必須向南投縣政府基層公務人員道歉。

藍委游顥表示，看到民進黨和民進黨南投縣黨部主委陳玉玲及其助理，一手指著別人，四根手指指著自己，民進黨口口聲聲喊著罷綠團體有死亡連署、幽靈連署，事實上在南投第二選區的死亡連署、幽靈連署、抄襲名冊等人數，已經是南投最高。

游顥指出，民進黨不斷用鬥爭手段，不擇手段鬥國民黨立委，無所不用其極。游顥同時呼籲南投地檢署，不要選擇性辦案，對於政治性案件要有一致標準，否則對藍營立委是極度不公平。

游顥表示，民進黨在南投發動罷免活動時，有許多荒腔走板行徑，讓南投鄉親看到，和諧與繁榮離他們這麼遙遠，陳玉玲煽動民進黨支持者，凡事都嫁禍給國民黨立委，連發生車禍都推給馬文君、游顥指使；甚至有影片顯示教唆支持者去圍毆不支持罷免的鄉親，難道這就是民進黨地方公職人員的素質？游顥認為，民進黨就是「政治模犯生」，呼籲南投地檢署能夠還給人民一個公道。

藍委吳宗憲表示，他個人從未要求司法包庇任何人，但要求司法必須秉持一致性，堅守「平等原則」。但現在看到司法亂象以及中選會亂象，社會已經看不到平等原則，以及獨立機關該有的樣貌。大罷免這段期間看到司法偵辦幽靈連署部分，調查局可以創制從來沒有的核分方式，把《選罷法》案件核為「高核分」，誘使所有調查官瘋狂地查察偽造文書。

吳宗憲指出，查察偽造文書人民都沒有意見，有意見的是為何要違反正常的程序正義？當全國各地大肆抓捕偽造文書的人，國人期待司法要有一致性，過往是如何偵辦，現在就該怎麼處理。包括在面對南投出現的罷藍幽靈連署，檢調應該要秉持著一致性原則偵辦。吳宗憲強調，國民黨團要求司法不是針對任何人，而是要求司法的一致性。

吳宗憲認為，當民進黨南投縣黨部主委在台上，要求支持者做違法、騙人的事情，顯現民進黨已經走到瘋狂荒謬的程度，也違反《選罷法》第104條第一項規定，呼籲檢調盡速展開調查。
 

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