快訊／連署倒數3天！藍營協助代收件　高雄雙罷劫：差距大幅縮減

▲連署倒數3天！高雄雙罷劫全力衝刺收件。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「高雄罷雙劫」二階聯署送件截止日為6月14日，在最後衝刺關頭，罷團今（11）日前往國民黨高雄市黨部領取代收的連署書後宣布，目前罷免黃捷、許智傑連署部分，距離送件門檻差距已大幅縮短至4-6千件，雖離達標仍有一定難度，但會持續收件，絕不放棄。

罷團總幹事朱磊今天指出，已從黨部領取了由國民黨高雄黨部及各議員服務處代收的第二階段連署書，在一片司法肅殺氛圍中依然有此表現表示感謝。

朱磊表示，同時他也對很多民眾黨支持者，在最後時刻走出來支持表示謝意，「這都讓我們在寒冷中感受到了溫煦的暖意，鑑於其中有部份屬於重複簽署及內容不符規定的，仍需要做後續的查核分類」。

▲朱磊說，目前罷免黃捷、許智傑連署距離送件門檻差距已大幅縮短至4-6千件。（資料照／記者吳世龍攝）

朱磊說，目前罷免黃捷、許智傑連署，距離送件門檻差距已大幅縮短至4-6千件，高雄選委會已與他們聯絡，商討週六送件安排，「我們罷團明白在恐嚇打壓的氛圍中實現目標仍有一定難度，但會把握到13日為止的最後三天機會，持續收件，絕不放棄」。

國民黨高雄市黨部則表示，因二階連署即將截止，今日上午高雄雙罷劫團體總幹事朱磊，主動前往本會收取市黨部及各議員服務處所代收之連署書，並無針對連署其他相關事宜進行商討。

市黨部重申，罷免活動為公民團體自主行動，市黨部及各民代服務處僅作代收之協助。