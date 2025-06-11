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憂城中城重演！連「眼鏡都沒戴」急衝七賢大樓　陳其邁親曝原因

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鹽埕區七賢三路上的七賢大樓10日晚間9點多驚傳火警，7樓住戶不明原因起火，火勢猛烈濃煙狂竄，緊急疏散上百名住戶。由於該棟大樓一層有53戶，格局類似過往造成46死的城中城大樓，市長陳其邁昨急衝現場「連招牌眼鏡」都沒戴，一堆人都認不出來，他今天也親曝原因。

▲▼快訊／高雄大樓驚傳嚴重火警！火勢狂竄畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大樓嚴重火警，火勢狂竄畫面曝。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼一層53戶似「城中城」！高雄大樓火警2人送醫　陳其邁急衝現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲一層53戶似「城中城」火警，陳其邁急衝現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

七賢大樓格局類似過去釀出嚴重死傷的城中城，一層有53戶，屋齡已達40年，住戶多達570戶。據附近鄰居指出，當時聽到有2聲爆炸聲，之後就發現火開始燒起來。上百住戶在火警後緊急疏散，由於人數眾多清點不易，消防隊後續在一樓集合大家一一清點，釐清是否有人員受困。

陳其邁昨晚獲報狀況後，招牌眼鏡也來不及戴上，就立即趕往現場了解，畫面曝光後，許多網友都直呼沒戴眼鏡差點認不出來是市長。

陳其邁今天解釋沒戴眼鏡原因，是因為他的眼鏡放在車上，昨天因為來不及再派公務車，就直接坐私人車輛前往，所以眼鏡不在旁邊。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

▲針對七賢大樓火警，陳其邁指示市府介入協助消防設備更新。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼快訊／高雄大樓驚傳嚴重火警！火勢狂竄畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對七賢大樓火警後續，陳其邁指出，在高雄市列管的有4棟大樓，這4棟大樓都持續在做一些設備的更新跟改善，但在加強公安方案裡面，在大樓改善未完成前，包括三燈二器（緊急照明燈、出口標示燈、避難方向指示燈、住宅用火災警報器及滅火器)等這些設備，以及大樓包括一些防火相關區劃，都要求一定要合格。

所以不管是每棟大樓的滅火器、住警器，還有相關的照明設備，都由市政府在加強公安方案裡面優先提供，也加強在整個消防安檢的頻率，希望說在大樓改善完成前，都能夠確保住戶安全。

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