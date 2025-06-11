高雄貨車連撞2車！藍車轉180度頭尾爛毀最慘　驚悚瞬間曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市阿蓮區昨(10)日發生一起車禍，一名45歲潘姓女子駕駛小貨車，疑似開車分心，不慎衝撞停放於路邊的黑色轎車後，再撞上正準備停車的藍色自小客車，事故造成3人受傷送醫，另外路旁多戶住家的捲門、水管也遭波及受損。

▲高雄阿蓮區昨日發生追撞車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）



10日中午12點42分警消獲報，阿蓮區中正路發生車禍，救護人員到場時，發現一名45歲潘姓女子頭部、手部受傷；自小客車車內一名65歲洪姓女駕駛、21歲洪姓男乘客頭部、手部也受傷，3人都被送往醫院救治。

警方調查，當時45歲潘姓女子駕駛小貨車，沿著中正路直行，疑似分心、未注意車前狀況，先是撞上停放於路邊的黑色轎車，再追撞上正在路邊停車的skoda藍色自小客車，造成車內一對姨甥受傷。

▲▼skoda轎車被撞飛180度，車頭擦撞住家鐵捲門、車尾撞上路邊電線桿。（圖／記者許宥孺翻攝）



這起車禍造成小貨車車頭凹陷、車門變形，skoda轎車則是撞上路邊住家鐵捲門，甩飛近180度後，車尾撞上路燈爛毀。事故也波及到路邊至少4家住戶的鐵捲門、水管毀損。

警方表示，後續台電、清潔人員分別到場協助相關設施修復與環境整理，至於肇事原因還需進一步分析釐清。

▲肇事小貨車駕駛疑似分心釀禍。（圖／記者許宥孺翻攝）