北半球限定「超低滿月」今登場　近年罕見位置更接近視覺地平線

▲2023年7月3日，福建廈門看到的「超低滿月」。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

2025年「北半球限定」的年度「超低滿月」今（11）日晚間至12日午夜時分將現身天際，民眾在視野清楚的情況下，可以看到今年離地面最近的滿月。值得注意的是，今年的「最低滿月」已接近白道赤緯的最低值，是近年罕見較低位置的滿月，在北半球地面上看到的月球視赤緯甚至比其地心視赤緯更小，月亮也會在視覺上顯得更低，更接近地平線。

▲2024年6月21日，北京北海公園夜空上的「超低滿月」。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，以北京為例，6月11日午夜時分看到的月球視赤緯為-29度10分，月亮的地平高度不足21度，彷彿低垂地懸在地平線上。不過這也會帶來非常美妙的景象，午夜推窗，月光盈滿於室，有種別樣的靜謐。

大陸中科院紫金山天文台科普主管王科超表示，月亮繞地球公轉的軌道稱為白道，月亮每個月沿白道繞一圈，其地心視赤緯隨之變化，「類似於地球上的緯度，赤緯相當於標記天體在天空中位置的南北身份證，月亮每月運行時都會經過最低赤緯處，只不過每次對應的月相各不相同，當月球運行在白道最低赤緯附近，且恰巧為滿月時，年度最低滿月就可能出現。」

▲「超低滿月」在視覺上會較為貼近地平線。（圖／翻攝央視）

王科超進一步解釋稱，滿月出現的時刻在農曆十四、十五、十六甚至十七日，「6月11日對應的農曆日期是五月十六，滿月時刻為當日北京時間15時44分，此時，月亮與太陽的地心視黃經相差180度，距離地球約40萬公里，北半球的公眾會看到它處於較低位置。」

王科超指出，「6月12日7時42分，月球位於天球最南方，其地心視赤緯為-28度24分。由於這一時間點與滿月時刻很接近，所以6月11日的滿月為年度最低滿月。」

王科超強調，從季節來看，太陽和滿月的赤緯高度變化規律相反，因此，一年中的「最低滿月」通常出現在夏季，「夏季的滿月與太陽黃經相差180度，位於南半球的黃道附近，赤緯度較低，因此從地球上看，月亮的位置也較低。」