2025首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」來了！　專家：今年會有3次

▲4月30日9至11時，將迎來2025年首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」。（示意圖／記者廖翊慈製）

記者廖翊慈／綜合報導

中國科學院紫金山天文台科普主管王科超28日公告，4月30日9至11時（農曆四月初三），將迎來2025年首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」，對應干支為乙巳年（蛇年）、辛巳月（蛇月）、己巳日（蛇日）、巳時（蛇時），形成「四巳交匯」。

據《新華網》報導，王科超表示，這一有趣現象是基於，傳統干支和生肖紀法標記年、月、日、時而形成，干支是天干、地支的合稱，天干由「甲乙丙丁戊己庚辛壬癸」組成，一共10個；地支由「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」組成，一共12個。

▲不少網友直呼，等著接好運。（示意圖／取自xFrame）

他說道，天干和地支依序搭配，天干在前，地支在後，從甲子開始到癸亥結束，排列成60個干支組合，俗稱「六十甲子」，以此記錄年序與日序，並循環往復。

王科超解釋，古代還用干支紀時，將一晝夜分為十二時辰，以十二地支循環紀時，對應到現代的24小時制，每個時辰相當於兩小時，即23時至1時是子時，1時至3時為丑時，以此類推，9時至11時是巳時，「古人還把十二生肖，與各地支相對應，今年為乙巳蛇年，所謂蛇月、蛇日、蛇時，其實就是巳月、巳日、巳時。」

王科超指出，今年的「蛇年蛇月蛇日蛇時」現象將出現3次，分別在4月30日、5月12日和5月24日的9時至11時，「三次的間隔時間，與干支紀日的方法有關，由於地支有十二個，因此每隔12天就出現一個帶『巳』字的日子。」