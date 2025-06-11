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社會 社會焦點 保障人權

員林機車行倉庫凌晨火警！燒毀5車2人傷　現場恐怖畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市員東路二段一間機車行後方倉庫，今（11日）清晨突然竄出火舌，火勢迅速蔓延至鄰近停車場，造成5輛汽車陷入火海，熊熊烈火伴隨濃煙直衝天際，驚醒附近睡夢中的居民，現場情況一度危急，所幸經消防局緊急搶救火勢很快撲滅，但機車行仍有2人受傷，其中屋主媽媽手臂燙傷送醫，另一人傷勢輕微未送醫，火警發生原因尚待調查。

▲員林市一間機車行後方倉庫起火燃燒波及一旁停車5輛汽車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲機車行後方倉庫起火燃燒波及一旁停車5輛汽車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林市一間機車行後方倉庫起火燃燒波及一旁停車5輛汽車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲機車行後方倉庫起火燃燒波及一旁停車5輛汽車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣消防局今日清晨4時39分據報後，立即調派第二大隊及轄區分隊共12輛消防車、2輛救護車，並出動23名消防人員及16名義消趕赴現場搶救。員林分隊分隊長江坤和現場指揮。

消防人員到達現場，立即佈設水線，同時挺進火場搜索是否有人員受困，並架設雲梯車從高空射水控制火勢。由於鐵皮建築易燃，火勢一度難以控制，所幸經全力灌救，於清晨6時35分將火勢完全撲滅。

▲員林市一間機車行後方倉庫起火燃燒波及一旁停車5輛汽車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲機車行後方倉庫起火燃燒波及一旁停車5輛汽車，消防緊急滅火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這場大火造成兩名民眾燙傷，其中一名為機車行屋主的母親，因手臂嚴重燙傷，緊急送醫救治。火場燃燒面積約25平方公尺，機車行後方倉庫及停車場內五輛汽車燒毀，財物損失慘重。確切火警發生原因仍待火調科進一步鑑識。

這起凌晨惡火不僅造成民眾財產損失，更讓社區居民餘悸猶存。消防局呼籲，鐵皮建築因通風不良且建材易燃，火勢容易迅速擴散，民眾應定期檢查電器線路，並加裝火災警報器，以降低火災風險。同時，也提醒倉庫勿堆積過多易燃物品，避免類似意外再度發生。

▲員林市一間機車行後方倉庫起火燃燒波及一旁停車5輛汽車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林市一間機車行後方倉庫起火燃燒波及一旁停車5輛汽車，消防從高處灑水灌救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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