酒駕男拒繳33萬罰款「帳戶只剩幾千元」　1財產被翻出秒繳清

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿雄（化名）因酒駕、拒絕酒測挨罰，卻不肯繳納罰款，還積欠多筆汽（機）車燃料使用費等費用，累計罰鍰金額達33萬餘元。由於阿雄遲遲不出面，行政執行署新竹分署人員依法查封他名下一筆位於農地重劃區、具有相當價值的土地，結果他立刻就現身處理，並一次繳清所有欠費和罰款。

▲阿雄在土地被查封之後，立刻就將所有罰款通通繳清。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

行政執行署新竹分署表示，阿雄2021年12月間因酒後騎乘機車被抓，遭新竹區監理所裁處2萬2500元罰鍰，2022年6月他又因為拒絕酒測，遭裁罰18萬元；除此之外，阿雄還滯欠多筆汽（機）車燃料使用費等費用，以及未依法投保強制汽車責任險、無照駕駛、超速駕駛等違規行為罰單，累計罰鍰金額達到33萬餘元。

由於阿雄逾期未繳納罰款，新竹區監理所便將此案移送行政執行。新竹分署經調查發現，阿雄沒有薪資債權，存款也只扣到幾千元，進一步調查才揪出，他名下還有一筆面積將近2000平方公尺的土地，該土地位於農地重劃區，而且形狀方正，應當具有相當的價值，於是立刻予以查封。

果然，在土地被查封後不久，始終不肯出面的阿雄就立刻現身處理，並一次繳清33萬餘元的欠費及罰款。新竹分署提醒，「五打七安」是政府的重要政策，其中「道安」與用路人生命身體安全及道路交通秩序相關，後續會針對酒駕、超速、不禮讓行人等交通裁罰案件持續強力執行，違規者切勿心存僥倖。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。