顧立雄懇請立院「大幅增預算先商量」　避免排擠作業維持費＆投資

記者陶本和／台北報導

立法院三讀通過《軍人待遇條例》修正草案，今年四月國防部已調薪加1.5萬，修法後國軍加薪幅度最高有望達3萬，明年1月1日正式上路。對此，國防部長顧立雄11日受訪時表示，懇請立法院做大幅增加歲出預算同時，能夠先跟行政部門商量、審慎研議，因為大幅度增加，可能排擠其他作業維持費、軍事投資等支出，希望遵守財政紀律跟預算法規定。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



「國軍弟兄都很辛苦，待遇都希望調整」。顧立雄受訪時說，今年4月已經奉總統賴清德的指示，調整志願役跟戰鬥部隊加給，六月也提升有關電偵等單位的加給，後續也都會陸續實施。

顧立雄說，還是懇請立法院做相關加薪，這些大幅增加歲出預算同時，能夠事先跟行政部門，不論行政院或國防部都可以做一個商量，審慎的研議。他說，因為相關大幅度的增加，可能會排擠到其他有關作業維持費、軍事投資的支出。

顧立雄表示，希望可以遵守財政紀律跟預算法的規定，能夠說明資金來源，還有如何避免排擠其他很重要的預算，也要兼顧國家施政的衡平性。

顧立雄指出，剛提到4月日已經提高志願役加給，內部討論時候，都會兼顧各項加給衡平性，審慎研議資金來源，也會看國防預算可以達到多少，現在有三大，包括：作業維持費、軍事投資與人員維持費，這些都相當重要的，要兼顧國家施政衡平性，避免擠壓到其他預算。