國軍加給3萬三讀「估花300億」　國防部樂見：但應協調可行性財源

▲立法院10日進行軍人待遇條例第五條表決，經表決過後完成三讀。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（10）日三讀通過《軍人待遇條例》修正草案，今年四月國防部已調薪加1.5萬，修法後國軍加薪幅度最高有望達3萬，明年1月1日正式上路。對此，國防部表示，樂見官兵待遇提升，然亦希望立法院在通過大幅增加政府歲出預算法案前，應先徵詢行政部門意見、協調可行性財源。

為提升志願役官兵薪資待遇，國防部日前已提出「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調整方案，並自114年4月1日起生效。作戰部隊的基層官士兵，志願役加給及戰鬥部隊加給，兩者合計每月最高將增加1萬2千元，在志願役加給部分，最高也提高至1萬5千元，綠營則支持該版本。而藍營也提加薪版本，今日院會表決通過，而今年四月國防部已調薪加1.5萬，修法後國軍加薪幅度最高有望達3萬，明年1月1日正式上路。

國防部說明，依今日三讀通過之規定，以114年預算員額推估，全年所需新增預算近300億元。依預算法第91條及財政紀律法第5條規定，立法委員所提法律案，若大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源。

國防部指出，依賴清德總統指導，行政團隊對於國軍的待遇及福利照顧不遺餘力，今年四月大幅提升志願役加給等多項待遇，並已實際發放。

惟國防預算為中央政府總預算的一部分，其能否成長及成長幅度，均受限於政府歲出規模，與重要施政優序。若增加之人事支出編入年度預算，而整體國防預算成長有限，將排擠軍事投資、作業維持等工作。國防部後續將在兼顧官兵待遇福利，與國家整體財政前提下，配合行政院研議相關措施。