資深法警竟在法院廁所、茶水間架針孔偷拍！檢怒求重判

▲駱姓法警利用職務之便在法院內辦公室、茶水間及廁所裝設針孔攝影機。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳以昇、潘鳳威／新北報導

一名任職新北地方法院近20年的駱姓法警，竟利用職務之便，在法院辦公室、廁所等地裝設針孔攝影機，偷拍被害人裙底與私密部位。新北地檢署近日偵結，認定駱男違反公務員本分，為滿足私慾長期偷拍，造成被害人巨大創傷，依侵害秘密等罪嫌將其起訴，並請求法院從重量刑。

起訴書指出，駱姓男子自2005年起在新北地方法院擔任法警，期間經由內部徵選升任為佐理員。然而，駱男卻為滿足一己私慾，自2022年開始，經常在下班後假藉加班名義，在辦公室內、茶水間及廁所蹲式馬桶的集污槽上方，裝設針孔攝影機，偷拍被害人裙底、大腿內側及內褲等影像。

警方於今年1月11日接獲民眾報案，表示法院內廁所遭人裝設針孔攝影機，經檢視監視器影像，鎖定涉案駱男。並於1月13日前往駱男住處執行搜索，查扣針孔攝影機、記憶卡及硬碟等證物。事後經新北地院考績會決議，報請司法院將駱男停職，駱男則於1月17日自行辭職。

新北地檢署近日偵查終結，檢察官認為，駱姓男子任職公職近20年，理應守法自持，卻因一己私慾祟，在辦公室、廁所等地點，偷拍多名受害人，嚴重侵犯其性隱私，並對被害人造成心理創傷。其行徑惡劣、犯行時間延續甚長，受害人數眾多，且至今未與被害人和解。綜上述情節，檢察官依侵害秘密等罪嫌提起公訴，並請求法院予以從重量刑，以示警惕。