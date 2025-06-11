　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

資深法警竟在法院廁所、茶水間架針孔偷拍！檢怒求重判

▲桃園市梁姓男子去年9月間在物流公司，見女子獨自如廁，趁四下無人關掉電燈，還摀住女子嘴巴欲性侵，遭女子反擊受傷後未得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲駱姓法警利用職務之便在法院內辦公室、茶水間及廁所裝設針孔攝影機。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳以昇、潘鳳威／新北報導

一名任職新北地方法院近20年的駱姓法警，竟利用職務之便，在法院辦公室、廁所等地裝設針孔攝影機，偷拍被害人裙底與私密部位。新北地檢署近日偵結，認定駱男違反公務員本分，為滿足私慾長期偷拍，造成被害人巨大創傷，依侵害秘密等罪嫌將其起訴，並請求法院從重量刑。

起訴書指出，駱姓男子自2005年起在新北地方法院擔任法警，期間經由內部徵選升任為佐理員。然而，駱男卻為滿足一己私慾，自2022年開始，經常在下班後假藉加班名義，在辦公室內、茶水間及廁所蹲式馬桶的集污槽上方，裝設針孔攝影機，偷拍被害人裙底、大腿內側及內褲等影像。

警方於今年1月11日接獲民眾報案，表示法院內廁所遭人裝設針孔攝影機，經檢視監視器影像，鎖定涉案駱男。並於1月13日前往駱男住處執行搜索，查扣針孔攝影機、記憶卡及硬碟等證物。事後經新北地院考績會決議，報請司法院將駱男停職，駱男則於1月17日自行辭職。

新北地檢署近日偵查終結，檢察官認為，駱姓男子任職公職近20年，理應守法自持，卻因一己私慾祟，在辦公室、廁所等地點，偷拍多名受害人，嚴重侵犯其性隱私，並對被害人造成心理創傷。其行徑惡劣、犯行時間延續甚長，受害人數眾多，且至今未與被害人和解。綜上述情節，檢察官依侵害秘密等罪嫌提起公訴，並請求法院予以從重量刑，以示警惕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸6縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
快訊／高雄地震！　最大震度4級
快訊／孫易磊遭下放二軍　登錄抹消
林岳龍涉共諜案　朱立倫下令開鍘：不容許留在國民黨內
快訊／王齊麟、陳詩媛婚後首露面　甜喊要生雙胞胎女兒
竹聯大哥嗨過頭當場慘死　5悍徒也遭團滅
快訊／南韓李在明政府釋善意　「停止」對北韓心戰廣播
護理師遭受刑人「原子筆刺臉」！頸部多處刺傷
朱立倫宣布「愛國者行動」　點藍市長、韓國瑜：進入戰鬥狀態
快訊／熱飆38.5度！12縣市「高溫警示」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

資深法警竟在法院廁所、茶水間架針孔偷拍！檢怒求重判

3箱面紙盒包裹藏25公斤海洛因　泰籍移工來台運毒...這下慘了

高雄混凝土車撞護欄翻覆　駕駛一度受困：踩煞車沒反應

憂城中城重演！連「眼鏡都沒戴」急衝七賢大樓　陳其邁親曝原因

「猜猜我是誰」假姪女拐走90萬　早上報警下午又來騙...2人被逮

竹聯大哥毒趴嗨過頭當場慘死　明仁分會長陳辰5悍徒也遭團滅

獨／移工騎「無牌機車」環山部落公墓旁自摔昏迷　送醫搶救中

台南官田果園倉庫起火「黑煙狂竄」　屋主是前總統陳水扁

「這裡不准車進！」基隆女肉身擋小貨車　警勸無效當場上銬

南投76歲翁誤騎國道鬼切內側！貨車閃躲險翻覆　驚嚇影片曝

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

資深法警竟在法院廁所、茶水間架針孔偷拍！檢怒求重判

3箱面紙盒包裹藏25公斤海洛因　泰籍移工來台運毒...這下慘了

高雄混凝土車撞護欄翻覆　駕駛一度受困：踩煞車沒反應

憂城中城重演！連「眼鏡都沒戴」急衝七賢大樓　陳其邁親曝原因

「猜猜我是誰」假姪女拐走90萬　早上報警下午又來騙...2人被逮

竹聯大哥毒趴嗨過頭當場慘死　明仁分會長陳辰5悍徒也遭團滅

獨／移工騎「無牌機車」環山部落公墓旁自摔昏迷　送醫搶救中

台南官田果園倉庫起火「黑煙狂竄」　屋主是前總統陳水扁

「這裡不准車進！」基隆女肉身擋小貨車　警勸無效當場上銬

南投76歲翁誤騎國道鬼切內側！貨車閃躲險翻覆　驚嚇影片曝

臺南市教育局指導永慶誠實徵文比賽　殷世熙副秘書長：先誠實才會成功！

深入WWDC幕後　蘋果高層揭設計革新關鍵與Siri延宕內幕

神社前露屁股蛋！台女身分曝光　倒三角裝「只遮3點陪主人散步」

毛孩走前不用只說再見！寵物「臨終陪伴師」讓告別也能暖到心坎裡

大膽慣竊白天翻牆闖空宅　台南歸仁警逮人起獲贓物

快訊／大雷雨炸6縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

ChatGPT詭異「錯頻」！她困惑追問　一看回覆更震驚

韓媒報導不實！富邦否認與DalFactory簽約合作　強調從未委外經紀

史哲6月底接任高鐵董座　陳世凱駁酬庸：他是城市行銷開創者

2025公用頻道影片徵件活動開跑　張麗善邀高手記錄雲林之美

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

社會熱門新聞

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

酒店妹死因曝光！　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

分局長家人遊台東警力成家僕　凌晨4點「偵防車」伴遊

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

北市女被詐騙8891萬！退休金全沒了

快訊／上班快改道！　國1內湖段今晨重大事故占全線

為奉養8旬父母　酒店妹北上2年就殞命

周氏蝦捲爆食安爭議　今現場店內人潮曝光

獨／前職棒球星醉駕衝球場　警驚呼：0.50很高ㄟ

準台大碩生控遭駭客取消報到　人在桃園但IP在中部

控「捐款清大」食言！曹興誠求償4千萬...法庭對戰

即／高雄工安意外！老闆遭堆高機重壓慘死　

更多熱門

相關新聞

柯文哲硬碟勘驗「大戰檢察官」　律師反對直接讀取原因曝光

柯文哲硬碟勘驗「大戰檢察官」　律師反對直接讀取原因曝光

台北地院5日審理京華城案，勘驗民眾黨前主席柯文哲被查扣、先前外傳藏有不雅片的編號A1-37行動硬碟。對此，柯文哲臉書粉專晚間發文指出，數位證據具有可變動性，所以律師一再提醒，應勘驗IMAGE的副本，避免破壞證據力，但檢方仍大聲回嗆「你們確定要用image嗎？不要到時候又說要原物勘驗喔？」

5少年B1打球被控吵到6樓　遭求償80萬

5少年B1打球被控吵到6樓　遭求償80萬

女嬰變植物人母控檢察官「冷血回應」　

女嬰變植物人母控檢察官「冷血回應」　

駕駛紅燈滑手機怨警：只抓我　下場GG

駕駛紅燈滑手機怨警：只抓我　下場GG

人在坐牢被控幫詐團洗錢　衰男獲無罪

人在坐牢被控幫詐團洗錢　衰男獲無罪

關鍵字：

新北地院法警偷拍案侵犯性隱私檢察官

讀者迴響

熱門新聞

「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！　監視器畫面曝光

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！

酒店妹死因曝光！　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」

36歲F級人妻拍AV　「完美程度」讓達人不開心

周杰倫砸30億買樓！餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

颱風最快今生成　越晚雨越大

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面