　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少年為3萬報酬淪車手！被害女2個月面交2510萬　判決出爐

▲彰化警分局民生路派出所逮捕車手。（示意圖／ETtoday資料照）

▲彰化警分局民生路派出所逮捕車手。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名黃姓少年誤入歧途，2年前加入綽號「王爺」為首的詐騙集團，透過LINE鎖定一名女子，先以「投資虛擬貨幣需註冊某證券平台」為由誘騙，隨後再謊稱其資金遭凍結，需支付擔保金及罰金。女子信以為真，短短2個月內竟陸續交付車手黃男高達2510萬元，女子驚覺受騙報警逮人。

2023年4月至5月間，當時尚未成年的黃姓少年加入以綽號「王爺」為首的詐騙集團。該集團成員還包括LINE昵稱「金錢爆」、「周XX」、「lXX」等人，以及另案通緝的陳男和另案起訴的張男、林男。黃男在集團中擔任面交車手的角色，負責與被害人直接接觸。

▲彰化警分局民生路派出所逮捕車手。（示意圖／ETtoday資料照）

▲彰化警分局民生路派出所查扣現金。（示意圖／ETtoday資料照）

詐騙集團首先通過LINE聯繫被害人，以「投資虛擬貨幣需註冊某證券平台」為由取得信任。隨後又謊稱被害人的資金遭凍結，需要面交支付擔保金及罰金。在精心設計的騙局下，被害女子信以為真，短短兩個月內竟10次面交款項，累計金額高達25,104,431元。

黃男每次都會按照「王爺」的指示，在約定地點與被害人見面。他手持預先擬定的虛擬貨幣買賣契約，製造合法交易的假像。得手後，集團成員會將虛擬貨幣轉入被害人名下的電子錢包，但實際上該錢包仍由集團控制。黃男則將收取的現金轉交給集團上手，成功掩飾犯罪所得去向。在整個過程中，黃男僅獲得30,300元的微薄報酬。

▲彰化警分局民生路派出所逮捕車手。（示意圖／ETtoday資料照）

▲受害女子遭詐騙25,104,431元。（圖／翻攝自判決書）

法院審理認為，雖然黃男並非集團核心成員，且年紀尚輕，但其行為已嚴重侵害被害人財產權，更助長了詐騙犯罪的歪風。法官特別指出，黃男對同一被害人多次實施詐騙，金額特別巨大，嚴重破壞社會信任基礎。

儘管黃男在偵查和審理過程中均坦承犯行，但因未自動繳回犯罪所得，也未對被害人進行賠償，法院最終依三人以上共同詐欺取財罪判處其4年有期徒刑，並沒收全部犯罪所得。被害人提出的25,104,431元附帶民事賠償，對目前正在服刑的黃男而言，恐怕難以償還。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
惹錯人了！示威者嗆川普「對我們開戰」　洛杉磯居民曝忐忑心聲
「邱素貞瑜珈天地」惡性倒閉　改判賠3957萬
郭書瑤提告…一聽閨蜜劉品言懷孕「秒露燦笑」　認了早知情！
快訊／20歲女綠島浮潛溺水！　無呼吸心跳
快訊／12縣市大雨特報！大雷雨轟5地　持續1小時
今年最年輕新冠死亡！30多歲男「腦炎、休克」2度進加護救不回
快訊／劉香君老公被帶回新北刑大　外套包手畫面曝光
罷綠崩盤！朱立倫神隱多日　明中常會將拋「三階熱戰」重大宣示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1新竹段載化妝品大貨車起火！濃煙狂竄遮視線　一度回堵5公里

熱吻小王互餵檳榔汁！人妻嬌喊「甜的」　還1條玉腿跨他身上

快訊／曾文溪橋小貨車、吊車碰撞！駕駛雙腿變形送醫搶救

「不給錢就殺人」他借2千被拒...剪刀猛刺房東　惡男判8月

快訊／20歲女綠島浮潛溺水！　無呼吸心跳送醫搶救中

蒐集機敏情資！綠營4前黨工涉共諜案起訴　羈押期將屆今開接押庭

「邱素貞瑜珈天地」惡性倒閉　二審判賠692會員3957萬

旗津大規模停電！台電認了「設備老化」　月底全面汰換更新

裝潢男誤切睪丸！醫曝疼痛指數「和你想的不一樣」

快訊／涉臉書詐騙案！女星老公被帶回新北刑大　外套包手畫面曝光

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

國1新竹段載化妝品大貨車起火！濃煙狂竄遮視線　一度回堵5公里

熱吻小王互餵檳榔汁！人妻嬌喊「甜的」　還1條玉腿跨他身上

快訊／曾文溪橋小貨車、吊車碰撞！駕駛雙腿變形送醫搶救

「不給錢就殺人」他借2千被拒...剪刀猛刺房東　惡男判8月

快訊／20歲女綠島浮潛溺水！　無呼吸心跳送醫搶救中

蒐集機敏情資！綠營4前黨工涉共諜案起訴　羈押期將屆今開接押庭

「邱素貞瑜珈天地」惡性倒閉　二審判賠692會員3957萬

旗津大規模停電！台電認了「設備老化」　月底全面汰換更新

裝潢男誤切睪丸！醫曝疼痛指數「和你想的不一樣」

快訊／涉臉書詐騙案！女星老公被帶回新北刑大　外套包手畫面曝光

【廣編】「臺南中城計畫」啟動　市府聯手國城實踐平實特區願景

新港奉天宮金虎將軍一卡通6/11開賣　搭車消費兩相宜

白沙屯媽祖進香塞爆　拱天宮增聯絡道路116年通車

手搖飲「手作仙草凍乳買1送1」只有1天　單杯下殺35元

國1新竹段載化妝品大貨車起火！濃煙狂竄遮視線　一度回堵5公里

10大泡麵排行榜出爐！「2款黑馬」擠進宵夜榜單　社群網推爆

陽明5月營收月減1.08%、年減26.9%　市況改善但台幣升值影響收入

拼命叫浪貓被無視！女意外「喚出十幾隻動物」　網笑：真白雪公主

金正恩核設施再擴張！IAEA揭寧邊動工新基地　外觀神似平壤近郊

熱吻小王互餵檳榔汁！人妻嬌喊「甜的」　還1條玉腿跨他身上

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

社會熱門新聞

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

即／台中女高中生失蹤7天　警找到人通知家屬

鏡頭君直擊酒店妹遭狠殺！水利署說話了

即／嘉義2傷車禍！輪胎噴飛「騎士雙手變形」一地血

即／新北小黃闖紅燈連撞2車　女騎士身亡

保險經理涉迷姦　女喊「口渴」逃狼爪

獨／海邊砸殺酒店妹　砸大錢「3框」紀錄曝

即／國5「小貨車追撞工程車」！駕駛搶救無效亡

郭書瑤撕公告照片曝　控管委會洩個資

海巡署驚爆集體貪瀆　數億獎金被詐領

酒店框小姐全場帶花蓮殺人丟海　嫌落網鬼扯連千毅

更多熱門

相關新聞

假黃仁勳粉專詐上百人　女星老公李能謙涉案

假黃仁勳粉專詐上百人　女星老公李能謙涉案

新北市刑大偵辦網路詐騙案，發現臉書出現假冒黃仁勳的投資詐騙粉專、假廣告，進一步調查假粉專製作的「數位科技行銷公司」，公司總監則是前三立電視台執行製作李能謙，也是女星劉香君老公，北檢檢察官指揮新北刑大今上午南下至高雄，在一處香蕉園旁李男的工作室將他及員工等6人逮捕。

「保證獲利」詐騙　臉書加好友2萬差點飛了

「保證獲利」詐騙　臉書加好友2萬差點飛了

勾結走私集團找街友當人頭　偵查員收押

勾結走私集團找街友當人頭　偵查員收押

扯！自然人憑證淪詐騙神器　藍委：賴政府AI內閣信任一再破功

扯！自然人憑證淪詐騙神器　藍委：賴政府AI內閣信任一再破功

連鎖藥局店長恐嚇詐財　遭起訴求重刑

連鎖藥局店長恐嚇詐財　遭起訴求重刑

關鍵字：

彰化詐騙車手面交洗錢詐欺

讀者迴響

熱門新聞

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

快訊／郭書瑤突現身北檢！被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

iOS 26正式揭曉　舊機恐無緣升級

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

即／台中女高中生失蹤7天　警找到人通知家屬

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面