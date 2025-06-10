少年為3萬報酬淪車手！被害女2個月面交2510萬　判決出爐

▲彰化警分局民生路派出所逮捕車手。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名黃姓少年誤入歧途，2年前加入綽號「王爺」為首的詐騙集團，透過LINE鎖定一名女子，先以「投資虛擬貨幣需註冊某證券平台」為由誘騙，隨後再謊稱其資金遭凍結，需支付擔保金及罰金。女子信以為真，短短2個月內竟陸續交付車手黃男高達2510萬元，女子驚覺受騙報警逮人。

2023年4月至5月間，當時尚未成年的黃姓少年加入以綽號「王爺」為首的詐騙集團。該集團成員還包括LINE昵稱「金錢爆」、「周XX」、「lXX」等人，以及另案通緝的陳男和另案起訴的張男、林男。黃男在集團中擔任面交車手的角色，負責與被害人直接接觸。

▲彰化警分局民生路派出所查扣現金。（示意圖／ETtoday資料照）

詐騙集團首先通過LINE聯繫被害人，以「投資虛擬貨幣需註冊某證券平台」為由取得信任。隨後又謊稱被害人的資金遭凍結，需要面交支付擔保金及罰金。在精心設計的騙局下，被害女子信以為真，短短兩個月內竟10次面交款項，累計金額高達25,104,431元。

黃男每次都會按照「王爺」的指示，在約定地點與被害人見面。他手持預先擬定的虛擬貨幣買賣契約，製造合法交易的假像。得手後，集團成員會將虛擬貨幣轉入被害人名下的電子錢包，但實際上該錢包仍由集團控制。黃男則將收取的現金轉交給集團上手，成功掩飾犯罪所得去向。在整個過程中，黃男僅獲得30,300元的微薄報酬。

▲受害女子遭詐騙25,104,431元。（圖／翻攝自判決書）

法院審理認為，雖然黃男並非集團核心成員，且年紀尚輕，但其行為已嚴重侵害被害人財產權，更助長了詐騙犯罪的歪風。法官特別指出，黃男對同一被害人多次實施詐騙，金額特別巨大，嚴重破壞社會信任基礎。

儘管黃男在偵查和審理過程中均坦承犯行，但因未自動繳回犯罪所得，也未對被害人進行賠償，法院最終依三人以上共同詐欺取財罪判處其4年有期徒刑，並沒收全部犯罪所得。被害人提出的25,104,431元附帶民事賠償，對目前正在服刑的黃男而言，恐怕難以償還。