台積電「綠電供應商」扯後腿　爆積欠工程款逾十億

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台積電綠電供應商爆雷　誠新遭控積欠工程款逾十億元

台積電綠電供應商誠新綠能爆雷，遭控積欠工程款逾10億元。

▲台積電綠電供應商誠新綠能爆雷，遭控積欠工程款逾10億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

積極響應RE100（全球再生能源倡議組織）減碳倡議，並宣布2040年達成淨零碳排的護國神山台積電，近期驚爆供給1年5億度綠電的供應商爆雷事件。本刊調查，在台南擁有全台最大漁電共生案場的誠新綠能（簡稱誠新）傳出積欠包商工程款逾10億元，已讓部分案場停工，甚至有包商懷疑誠新資金流向不明向檢調檢舉。由於台灣綠電供應不足，已讓台積電使用綠電比例遠落三星和英特爾等對手，如今又遇供應商爆雷，要如何克服難題，備受矚目。

「不管多貴，只要買得到綠電，我們一定買。」上週二護國神山台積電舉辦一年一度的股東會，首度以董事長身分主持的魏哲家台風穩健，面對股東千奇百怪的提問，不僅有問必答，更妙語如珠、金句連發。他被投資人關切有關台積電綠電採購的問題時，語氣堅定地回答，「台積電會賺錢，能對環保盡心力，是公司願意承擔的事。」才回答完畢，台下的股東們立刻響起熱情的掌聲給予肯定。

魏哲家發出的豪語，言猶在耳。殊不知，近期台積電的綠能供應商誠新綠能（以下簡稱誠新）竟然爆出積欠承包商工程款逾10億元的狀況，受害廠商已組成自救會，強烈要求誠新出面解決。

5月27日，台南市中寮社區活動中心，聚集了十多位誠新的承包商組成的誠新材料自救會聯盟成員，高喊著：「還我錢來！」並向能源局與台南市政府官員陳情。「誠新造成包商工程款無法請款，導致周轉資金不足跳票、倒閉！已經請員工找其他工作。」一位自救會成員不滿地對本刊說。「我們公司因為被拖欠貨款，案場工程已經停下來了。」另一位包商哀怨地說。

還有包商被欠了幾千萬元的貨款，根本沒錢買材料、付員工薪水，但如果無法在案場完工期限內完成，恐怕還會被索賠。「我們只是小公司，手骨沒有那麼粗（台語，意指財力並不雄厚），不僅會倒閉，更怕衍生糾紛，吃上官司，還要賠錢。」一位包商憂心忡忡地說。

就在本刊實地採訪時，一位包商恰好接到來自檢調單位的電話，直言想了解案情來龍去脈。另位包商則對本刊說：「我已向南機組（調查局南部機動工作站）檢舉，因為誠新有拿到銀行聯貸，卻沒付錢給包商，更讓5月30日到期的升壓站工程都做不完，現在誠新沒付錢的案場都已停工，這些錢到底拿到哪裡去了？」自救會同時向金管會、聯貸銀行陳情，希望追查誠新資金流向，還他們生路。

會讓誠新成為各界矚目焦點的關鍵是，2023年，護國神山台積電宣布與誠新子公司誠新電力簽訂200億度再生能源的採購合約。「本次簽訂每年10億度的長期再生能源合約，約當為25萬戶家庭一年用電量，5億度由台積電認購，另5億度由供應商共同認購，預計每年減少約50萬公噸二氧化碳排放量。」台積電官網上寫道。


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