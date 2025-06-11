護國神山加持也沒用！　台積綠電供應商3關鍵自爆

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護國神山加持也沒用！　台積綠電供應商誠新綠能3關鍵自爆

漁電共生牽涉水質、土壤以及病毒傳染問題，並非太陽能電廠的專業。（泓德能源提供）

▲漁電共生牽涉水質、土壤以及病毒傳染問題，並非太陽能電廠的專業。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電綠電供應商誠新綠能傳出積欠工程款逾10億元，業界分析，主要關鍵有三：第一是過度槓桿，小孩玩大車，其次則是政府審查期間越拉越長，利息負擔越來越重，第三則是太陽能電廠不會養魚，無法跟漁民競爭。

2023年，護國神山台積電宣布與誠新子公司誠新電力簽訂200億度再生能源的採購合約。「本次簽訂每年十億度的長期再生能源合約，約當為25萬戶家庭一年用電量，5億度由台積電認購，另5億度由供應商共同認購，預計每年減少約50萬公噸二氧化碳排放量。」台積電官網上寫道。

拿著護國神山招牌掛保證，誠新順利取得由富邦與凱基銀行共同承辦的56.4億元聯貸資金，而旗下轉投資的新仁能源獲得由王道銀行主辦的64.4億元聯貸。「光靠聯貸，誠新就取得超過120億元資金，現在爆出積欠工程款，一旦財務真出狀況，不僅台積電綠電採購將出問題，就連聯貸銀行與股東都將跟著受創。」業內人士擔憂地說。

翻開台積電財報顯示，護國神山在2023年時就宣布，為配合RE100（全球再生能源倡議組織）的減碳倡議，淨零碳排的目標將從2050年提前到2040年，同時從3奈米製程開始，新設廠區的再生能源使用比重需達到20％以上，並逐年提升綠電採購量。

理想很美好，現實卻很殘酷。因為台積電目前僅有海外子公司百分之百使用綠電，以全部台積電綠電使用比重來看，到2023年時，僅達11.2％，相當於25.9億度綠電，遠輸給英特爾逾九成，以及韓國三星的36％。「關鍵在於台灣在地綠電供應明顯不足，就算魏哲家想花錢採購，也難達到目標。」半導體同業搖著頭說。

原本台積電打算藉著向誠新每年採購五億度綠電，可以提高近二成的使用比重，但現在誠新爆出拖欠包商工程款，可能導致這些綠電案場完工時程延宕，甚至成為爛尾案，讓台積電出現綠電採購開天窗的窘境。「對想提高綠電比重的台積電，真是雪上加霜。」業者嘆口氣說。

值得注意的是，「誠新積欠工程款已不是1天、2天，有包商已被欠1到2年了。」一位太陽能電廠高層對本刊說，「被牽連的人像一串肉粽一樣，我看是很難收拾，台南市政府很清楚這顆燙手山芋，現在也剉著等。」

外界也好奇，有著護國神山加持，誠新為何會陷入付不出工程款的窘境呢？「誠新的問題主要有三個：第一是財力不足，過度槓桿。誠新早期募集資金就不順利，後來是台積電跟他們簽了購電合約，誠新拿著合約打廣告，知名度才逐漸打開。但財力不足的誠新，卻從收地蓋案場，到經營太陽能發電廠、養魚全都自己來，小孩玩大車，財務壓力當然大。」資深同業直言。

其次，政府對太陽能電廠的審查期拖長，導致利息壓力越來越沉重。「蔡英文總統時，太陽能電廠審議期約為3到4年，隨著開發利益受各方覬覦，2022年11月，台南學甲爆發槍手拿衝鋒槍朝市議員謝財旺服務處連開88槍，重傷外界對太陽能投資觀感，為避免類似事件，政府開始嚴審，導致時間延長為5到7年，等於是個案影響通案，由於誠新的貸款金額龐大、利息拖1到2年，財務只會雪上加霜。」業者進一步分析。

最後一個問題，則是漁電共生案場的通病。「太陽能業者不懂養魚，包括水質、土壤和細菌病毒傳染問題都非專業，無法跟漁民競爭。加上政府擔心假養魚、真種電，又嚴格稽核，如果未達標準，除罰款外，還有可能會被拔表，廢除許可執照，進入門檻遠比外界想像的高。」該業者搖頭說。


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