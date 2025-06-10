美國大打關稅戰　日本駐陸大使：無法接受

▲日本駐北京大使金杉憲治。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

美國發動關稅戰，波及世界各國。日本駐北京大使金杉憲治今（10）日表示，對於美國的關稅措施「無法接受」，已敦促美方重新考慮相關政策，強調日本一直基於多邊自由貿易體系的原則與美國進行談判。

日本此前成為首個與美國啟動關稅談判的對象，但是日本近期表示，「以達成協議為目標的討論，進一步取得進展」，但同時坦言，日美雙方尚未找到一致點。

中國人民大學重陽金融研究院「大使講壇」第十場今日舉行，特邀日本駐北京大使金杉憲治以「日中關係的未來」為題發表演講，解析日中關係的未來前景與合作機遇。

提及日美關係，金杉憲治強調，美國是日本唯一的盟友，因此保持與美國的穩定關係對日本至關重要；當然，日美關係也並非沒有問題，美國總統川普正發動的大規模關稅，就是巨大挑戰。

金杉憲治說，「美國的關稅措施讓我們都無法接受」，日本已經向美方解釋，這些措施對日本的經濟造成巨大影響，敦促美方重新考慮相關政策，並做出改變。

金杉憲治強調，日本一直致力於在以規則為基礎的多邊自由貿易體系中發展經濟，因此維護與加強這一體系至關重要，日本一直基於這樣的原則與美國進行談判。

與此同時，金杉憲治指出，中國是日本最大貿易夥伴，歷史與地理使得日中關係具有獨特而深厚的意義；與中美兩國關係對日本都極其重要，日本希望保持與兩方廣泛溝通，力求與雙方保持穩定關係。

▼金杉憲治出席人大重陽金融研究院「大使講壇」。（圖／記者陳冠宇攝）