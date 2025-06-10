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美籍未婚夫妻行李夾帶19公斤大麻闖關　收1.5萬美元運毒下場曝

▲一對美籍未婚夫妻去年12月間貪圖1萬5000元美金酬勞，竟於托運行李夾帶約19公斤二級毒品大麻闖關，被海關與航警人員查獲，桃檢依運輸二級毒品罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲一對美籍未婚夫妻去年12月間於托運行李夾帶約19公斤大麻闖關，被海關與航警人員查獲。（示意照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

一對美籍未婚夫妻去年12月間自美國舊金山國際機場來台觀光，入境時期4個托運行李被海關與航警人員查出異狀，當場開箱後查出夾帶二級毒品大麻約19公斤，市值逾2800萬台幣，這對美籍夫妻辯稱為1萬5000元美金酬勞才鋌而走險，航警局偵訊後移送桃園地檢署偵辦；桃檢複訊後依毒品危害防制條例之運輸二級毒品罪嫌起訴，2人均在押中，至少將面臨至少10年以上重罪，婚期恐遙遙無期。

檢警調查，美籍夫妻雷德（譯音）與李姓女子為未婚夫妻，去年12月間由雷德與姓名不詳運毒集團人員談妥，以美金1萬5000元為酬勞，將機票、旅館住宿費用與生活費用透過 Apple Pay 方式匯款支付，同年月18日攜帶4個行李箱於下午1時許自美國舊金山機場搭機來台，於19日晚間8時10分抵達桃園機場第二航廈，入境時經海關人員與航警安檢大隊查出有異狀，當場在4個行李箱分別查出夾帶4包大麻，合計共重約19.3675公克二級毒品大麻，市值逾2800萬元新台幣之譜，航警局依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，2人坦承犯行，檢方認為2人所為已觸犯毒品危害防制條例，均為共同正犯，因2人自白坦承犯行，檢方偵結依毒品危害防制條例之運輸二級毒品罪嫌起訴，並建請法院依規定予以減輕其刑，目前2人均在押中，由於運輸毒品至少刑期在10年以上，2人計畫完成任務後結婚，若被定罪婚期恐生變數。

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