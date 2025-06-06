陸軍六軍團士官沉迷網路博弈...遭汰除還起訴　斷送7年軍職生涯

▲陸軍六軍團曾姓士官，多次在營區以手機上博弈網站賭博，被移送送桃園地檢署。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在陸軍六軍團桃園市八德某營區服役的曾姓士官，去年2月至5月間多次在營區內以手機連線上博弈網站賭博，被營區長官查出沉迷網路博弈遊戲後，被移送桃園地檢署偵辦；桃檢調查時，曾姓士官坦承透過博弈網站押注，或擲骰賭博，檢方偵結依陸海空軍刑法之在營區賭博財物罪嫌向法院聲請簡易判決處刑，軍方也施出鐵腕汰除，曾姓士官7年軍職生涯因而斷送。

桃檢指出，年約25歲的曾姓士官自2016年至2024年7月間在六軍團八德區某營區服役，根據軍方調查，曾姓士官於去年2月24日至5月間多次在營區內或住處，透過手機連線上博弈網站，被同袍與長官發現，當時曾姓士官坦承匯款到博弈網站擲骰子遊戲，以1元兌換1.12至1.17不等比例之積分進行擲骰子遊戲，押中即可贏得倍數不等之積分進行賭博，案經桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，曾姓士官坦承在營區以手機上博弈網站賭博等事實，並根據軍方提供查扣手機與博弈網站賭博之截圖照片，檢方認為犯行事實明確，偵結依陸海空軍刑法之在營區賭博財物罪嫌向法院聲請簡易判決處刑，曾姓士官也在去年7月被軍方汰除，結束短短7年8個月的軍職生涯。