向罷免聯署站咆哮！還嗆聲「冰的」　桃園醉男挨告下場曝

▲桃園市鄭姓男子今年1月間酒醉後向桃園4選區罷免聯署站咆哮，還揚言「翻桌」。（圖／翻攝自市議員黃瓊慧臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子於今年1月間酒醉後，向位於桃園區第4選區罷免聯署站志工咆哮，遭志工制止時反質疑「誰准你們在這邊」？還揚言要「翻桌」等語，事後志工報警提告；桃檢調查時，鄭坦承有在場事實，但否認有恐嚇志工等犯行，檢方偵結依違反選罷法之妨害他人為罷免案之連署罪嫌提起公訴。

檢警調查，年約50歲的鄭姓男子於今年1月30日下午，與友人在桃園區延平公園飲酒，酒後見附近有罷免聯署志工擺桌進行聯署，鄭男仗著酒意前向志工吆喝「走」，還要求志工離開，徒手搖晃桌子，有志工見狀勸阻，但鄭男叫囂「不爽啦」、「連署喔，可以在這邊嗎」、「叫警察來」等語，後來還怒嗆「翻桌」後離去，志工們隨即向桃園警方報案處理，桃園警方到場處理後將鄭男帶回偵訊。

桃檢複訊時，鄭男坦承於案發時曾在連署站現場，但堅決否認有恐嚇等犯行，檢方調查發現，鄭男在場時，曾以台語咆哮「走」、「袂爽啦」等語，但沒有具體加害生命、身體之意，現場至少有4名志工，其中還有志工擋在被告前面，被告僅個人接近連署站，客觀上應不致於讓一般人認為構成威脅致生活狀態陷於危險不安之境，主觀上難認有恐嚇之意。

▲桃園市鄭姓男子今年1月間酒醉後向桃園4選區罷免聯署站咆哮，遭志工勸阻。（圖／翻攝自市議員黃瓊慧臉書）

檢方認為，鄭姓被告曾將連署站桌子抬起與大力放下，對對連署站志工叫囂反對在延平公園進行聯署罷免行動，檢方偵結依公職人員選罷法之妨害他人為罷免案之提議罪嫌起訴，此外，志工被提告刑法之恐嚇危安罪嫌，檢方則認為，鄭男言語並無明確且具體加害生命、身體、自由、名譽、財產法益之意，現場至少有4名志工，其中1人擋在鄭男前面，客觀上尚不足讓一般人認為構成威脅、陷於不安，主觀難認鄭男有恐嚇危安之犯意，亦無其他積極證據，檢方認為鄭男所為不構成犯罪。