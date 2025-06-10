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震後1年再開張！花蓮慈院重啟天祥假日門診　居民喜：沒被遺忘

▲花蓮慈濟醫院家庭醫學部陳志強醫師（右）與張友薰護理師（左）共同出隊，正式試行重啟天祥假日門診服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院家庭醫學部陳志強醫師（右）與張友薰護理師（左）共同出隊，正式試行重啟天祥假日門診服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著地震後環境逐步穩定，2025年6月7日，在花蓮縣衛生局、秀林鄉衛生所及花蓮慈濟醫院的整合評估下，睽違一年之久的「天祥假日門診」終於重新啟動，再度為花蓮縣秀林鄉天祥地區的居民與旅客，帶來醫療服務。此次重啟不僅是一場例行的醫療門診，更是震後重建的重要進程，展現出醫療守護生命的初衷與花蓮慈濟醫院醫療團隊守護偏鄉民眾健康的堅持。

▲花蓮慈濟醫院家庭醫學部陳志強醫師（右）與張友薰護理師（左）共同出隊，正式試行重啟天祥假日門診服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼位於花蓮縣秀林鄉山區的天祥，擁有原始自然景觀與壯麗山水，是享譽國際的天堂秘境。

位於花蓮縣秀林鄉山區的天祥，擁有原始自然景觀與壯麗山水，是享譽國際的天堂秘境，卻也因地處偏遠，造成醫療資源匱乏的狀況。花蓮慈濟醫院自2004年起即投入天祥假日門診，每週例行上山駐診，為當地居民與過往遊客提供醫療照護。2024年4月花蓮發生大地震，面對環境與交通的衝擊，花蓮慈院基於安全及交通等多項因素考量，決定暫停執行了二十年的天祥假日門診。

▲花蓮慈濟醫院家庭醫學部陳志強醫師（右）與張友薰護理師（左）共同出隊，正式試行重啟天祥假日門診服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

然而，暫停服務期間，當地民眾不斷詢問「何時能重新開診？」經過一年多的等待、縝密評估與多方協調，在確保安全的前提下，花蓮慈院醫療團隊決定重啟天祥假日門診。花蓮慈院醫事室褚惠瑛專員表示，為了要重啟門診，花蓮縣衛生局、秀林鄉衛生所與花蓮慈濟醫院緊密合作，秀林鄉衛生所團隊也率先深入天祥實地勘查，重新檢查、打掃整理衛生室環境，確保醫療設施的安全性與功能性。

▲花蓮慈濟醫院家庭醫學部陳志強醫師（右）與張友薰護理師（左）共同出隊，正式試行重啟天祥假日門診服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

因地處偏遠，造成醫療資源匱乏的狀況。

終於在2025年6月7日，花蓮慈濟醫院由家庭醫學部陳志強醫師與張友薰護理師共同出隊，正式試行重啟天祥假日門診服務。試行過程順利，團隊初步規劃，將從7月起，把原本的每週服務調整為每兩週一次，而醫事室團隊也會隨時觀測路段交通狀況及天氣變化，既能滿足當地醫療需求，又能確保醫療的永續性與安全性。

▲花蓮慈濟醫院家庭醫學部陳志強醫師（右）與張友薰護理師（左）共同出隊，正式試行重啟天祥假日門診服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

秀林鄉衛生所團隊重新檢查、打掃整理衛生室環境，確保醫療設施的安全性與功能性。

「我們回來了！」長期陪伴天祥地區的民眾超過二十年的陳志強醫師表示，這麼多年的陪伴，不論是居民的身體狀況，有那幾個老病人需固定拿藥，還是在地警局、商家、機構的需求，都太熟悉了，長期往返下來，陳志強醫師說，來到天祥就像是回到自家灶咖，很高興能親自對這群好朋友們說：「我們回來了，花蓮慈濟醫院一直都在。」

看到印有花蓮慈濟醫院logo的車到來，讓在地的居民都很開心，天祥假日門診的重啟，象徵著災後重建的一道光，照亮了復原的道路，讓當地民眾感受到：「我們沒有被遺忘。」透過這次的回歸，花蓮慈濟醫院醫療團隊用行動告訴居民，慈濟一直都在！陳志強醫師說：「我們回來了，有需要，就來天祥衛生室找我們。」
 

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