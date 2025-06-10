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丁丁藥局6店遭勒索！店長怨後輩變上司　勾黑幫狂出賤招內幕曝

▲台北市刑大宣布破獲國內知名丁丁藥局遭黑幫恐嚇案件。（圖／記者張君豪翻攝）
▲台北市刑大宣布破獲國內知名丁丁藥局遭黑幫恐嚇案件。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

國內500大服務業、上櫃知名藥商「丁丁藥局」驚傳遭內神通外鬼恐嚇！丁丁藥局中壢民族店長黃男（43歲、有傷害、恐嚇等多項前科）因在該公司服務10多年才晉升店長，昔日同事、後輩都晉升成他頂頭上司後心生不滿，從今年起勾結太陽聯盟桃陽分會黑幫成員，趁該藥局藥師不在店內時間，讓黑幫小弟登門購買處方簽藥品，並當場服下佯稱「身體不舒服」、「藥師不在你們還敢亂給藥」，企圖勒索丁丁藥局支付賠償金，今年3月間丁丁藥局總公司發現光是桃竹地區分店就有6家藥局受害，公司委託北區總經理向台北市刑大報案，警方日前收網逮捕內神通外鬼的黃姓店長、太陽聯盟桃陽分會連姓大哥等8人到案。

▲台北市刑大宣布破獲國內知名丁丁藥局遭黑幫恐嚇案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，黃姓店長在丁丁藥局工作10多年，月薪約5萬多元；經查訪同事發現黃男之前工作表現不惡，直到2年多前在外用餐認識太陽聯盟黑幫成員後，經常上班時間在店內大聊「社會事」並常常跟同事說「要跟幫派大哥投資酒店」，言詞逐漸江湖化，同店同事認為店長逐漸黑化，行事風格與黑幫成員越來越像。

黃男今年初與店內藥師發生衝突，甚至直接嗆聲「我有槍、你下班給我小心點」，後來該藥局高層知悉衝突後，私下包給黃男3.6萬紅包，希望私了此事，但也讓黃男嘗到當黑幫耍流氓的好處，黃男更異想天開，與太陽聯盟桃陽分會成員勾結策畫勒索丁丁藥局。

▲台北市刑大宣布破獲國內知名丁丁藥局遭黑幫恐嚇案件。（圖／記者張君豪翻攝）

黃男洩漏丁丁藥局桃竹地區藥師值班表給黑幫成員，並指導黑幫小弟趁藥師不在店內期間，上門指名購買醫師處方藥，不諳醫藥法規的店員出售後，黑幫成員則佯稱服藥後身體不適，返回店面要求店家負責，否則將向衛生局、衛服部檢舉，這些刻意購買處方藥品的黑幫成員消費過程還刻意錄音蒐證，藉此勒索恐嚇取財。

事後黃姓店長居然出面向公司高層反映：他跟鬧事黑幫頗有交情，願意替公司出面與黑幫談判，但須每家藥局按月收取5萬元顧問費支付給黑幫，丁丁藥局總公司高層不勝其擾，今年3月委託北區總經理出面到台北市刑警大隊報案求助。

台北市刑大偵二隊受理報案後、會同北市大同、內湖分局、新竹市刑大成立專案小組、報請桃園地檢署監察官林奕瑋指揮偵辦，從4月下旬到5月初，發動多次搜索行動，拘提黃姓店長及太陽聯盟桃陽分會連姓大哥等8人到案說明，當場查扣行動電話、現金新臺幣29萬6千元、第三級毒品彩虹菸1,440支、本票、玩具槍、計劃表等證物。

黃姓店長因違背職務勾結黑幫勒索自己服務的公司，犯後態度不佳；警訊後依涉犯組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、加重詐欺等罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，黃姓店長複訊後遭檢察官聲押獲准，全案今天起訴8人，該藥局知情同事私下也感嘆：「這下他總算一圓當兄弟的夢想！」

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