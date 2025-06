俄軍無人機、飛彈連2天狂轟！烏克蘭2死12傷　澤倫斯基發文怒了

▲ 敖德薩一輛汽車遭俄軍無人機擊中起火。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯9日對烏克蘭發動開戰3年來最大規模無人機夜襲,10日凌晨再度動用大量飛彈與無人機,轟炸烏國首都基輔及南部港市敖德薩,造成至少2死12傷。烏克蘭總統澤倫斯基指責,俄方正抹煞國際社會促成和平的努力。

《基輔獨立報》報導,烏克蘭空軍表示,俄軍出動315架攻擊型無人機及誘餌機,發射2枚北韓KN-23彈道飛彈及5枚伊斯坎德爾巡弋飛彈,集中攻擊基輔。烏軍防空系統成功攔截所有飛彈及213架攻擊型無人機,另有64架無人機從雷達上消失或被電子作戰系統干擾而失效。

根據基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)及軍事管理局局長特卡琴科(Tymur Tkachenko),空襲造成舍甫琴科區(Shevchenkivskyi )住宅及車輛起火,無人機殘骸墜落奧博隆斯基區(Obolonskyi)一所學校,波迪斯基區(Podilsky)及達尼茨基區(Darnytskyi)也有傷者。

敖德薩則有2名男性喪命,至少8名平民受傷,還有1人受到驚嚇。當地一間婦產科醫院及緊急醫療站行政大樓受損,救護車也被毀,所幸院內未傳出人員傷亡。州長基佩爾(Oleh Kiper)表示,現場仍在進行滅火與搶救作業。

Russian missile and Shahed strikes drown out the efforts of the United States and others around the world to force Russia into peace. For yet another night, instead of a ceasefire, there were massive strikes with Shahed drones, cruise and ballistic missiles. Today was one of the… pic.twitter.com/t3uEzzoCsL