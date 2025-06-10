俄烏首輪換俘順利　烏克蘭獲釋士兵激動：媽我回來了

▲俄烏換俘，烏克蘭士兵重返家鄉。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭於10日進行了一場針對25歲以下戰俘的交換行動，雙方士兵返鄉場面充滿情感與淚水。這是雙方在本月2日於土耳其伊斯坦堡直接談判後達成協議的第一階段，後續預計進行更多換俘與遺體歸還，可能成為這場戰爭爆發以來最大規模的交換行動。

路透社報導，雙方已同意各自釋放至少1200名戰俘，並遣返數以千計於戰爭中喪生者的遺體。儘管俄烏戰爭已邁入第4年，主要談判毫無進展，但關於戰俘與遺體處理，成為少數能夠取得共識的議題之一。

戰事方面，俄羅斯聲稱，其部隊已於10日奪下烏克蘭東中部第聶伯羅彼得羅夫斯克地區更多據點；同時，基輔方面則表示，俄軍對烏克蘭發動自戰爭以來最大規模的無人機攻擊。

基輔當局指出，部分於9日返國的烏克蘭戰俘，自戰爭爆發初期便被俘至今。烏克蘭政府公開的一段影片顯示，一名官員在交接點將手機交給一名剛返國的戰俘，他激動地對母親說，「媽，我回來了！」情緒激動、呼吸困難。

這些戰俘後來被送往烏克蘭北部一家醫院，接受醫療檢查、洗澡與餐食，並獲發手機與鞋子等生活用品。不過在醫院外頭，數十名家屬早已等候多時，大多是母親與妻子，手中舉著失蹤親人的照片，期盼能從剛返國的戰俘口中打聽他們的下落，甚至希望親人就在其中。