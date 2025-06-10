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大陸 大陸焦點 特派現場

陸五月CPI再跌0.1％仍陷通縮　PPI降幅同四月...環比下降0.4％

▲大陸CPI及核心CPI走勢圖。（圖／翻攝新浪財經）

▲大陸CPI及核心CPI走勢圖。（圖／翻攝新浪財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸五月份CPI（消費者物價指數）及PPI（生產者物價指數）雙降，仍陷通縮壓力，民間經濟消費力仍待刺激。數據顯示，大陸5月份CPI環比下降0.2%，同比下降0.1%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%。PPI環比下降0.4%，降幅與4月相同，同比下降3.3%，降幅較4月擴大0.6個百分點。

《央視》報導稱，CPI環比由漲轉降主要受能源價格下降影響，然而，扣除掉能源及食品消費等因素，在假日和各地推行娛樂活動等振興經濟的作為上，賓館住宿和旅遊價格分別上漲4.6%和0.8%，均高於季節性水準，其中，賓館住宿價格漲幅創近十年同期新高，同時，夏裝換季也使得服裝價格上漲0.6%，成為核心CPI漲幅擴大的主要原因。

▲大陸PPI同比及環比走勢圖。（圖／翻攝新浪財經）

▲大陸PPI同比及環比走勢圖。（圖／翻攝新浪財經）

至於PPI則是未見起色，仍舊處於低位。影響五月份PPI環比下降的主要原因在於，國際輸入性因素影響國內相關行業價格下降。國際原油價格下行影響國內石油相關行業價格下降，石油和天然氣開採業價格下降5.6%，精煉石油產品製造價格下降3.5%，化學原料和化學製品製造業價格下降1.2%，上述3個行業合計影響PPI環比下降約0.23個百分點，超過總降幅的五成。

此外，大陸國內部分能源和原材料價格階段性下行，也導致PPI環比下降。據了解，煤炭需求處於淡季，電廠、港口存煤充足，新能源發電成本低、替代作用強，煤炭開採和洗選業價格下降3.0%，煤炭加工價格下降1.1%。

同時，南方地區進入高溫雨水天氣，部分房地產、基建項目施工受影響，鋼材、水泥等建材生產供給充足，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格均下降1.0%，上述4個行業合計影響PPI環比下降約0.18個百分點。

對於未來經濟觀察，報導認為，疊加上（2024）年同期對比基數走高等因素影響，PPI同比降幅比上月擴大0.6個百分點，「但從邊際變化看，我國宏觀政策加力實施，部分行業供需關係有所改善，一些領域價格呈向好態勢。」

數據顯示，消費新動能持續壯大，帶動生活資料等價格同比回升，其中，生活資料價格環比由4月下降0.2%轉為持平，衣著、一般日用品和耐用消費品價格分別上漲0.2%、0.1%和0.1%，帶動生活資料價格同比降幅比上月收窄0.2個百分點，從行業看，工藝美術及禮儀用品製造價格同比上漲12.8%，製鞋業價格上漲0.8%，計算機整機製造價格上漲0.2%，家用洗衣機、電視機製造、汽車整車製造價格降幅比上月分別收窄1.6個、1.4個和0.6個百分點。

至於大陸高端裝備製造產業發展高端化、智能化、綠色化轉型穩步推進，高技術產品需求擴大，相關行業價格同比上漲，其中，積體電路封裝測試系列、飛機製造價格均上漲3.6%，可穿戴智能設備製造價格上漲3.0%，微波通信設備價格上漲2.1%，服務器價格上漲0.8%，半導體器件專用設備製造價格上漲0.7%。此外，光伏、鋰電等新能源行業供需關係有所改善，價格同比降幅收窄，光伏設備及元器件製造、鋰離子電池製造價格分別下降12.1%和5.0%，降幅比上月分別收窄0.4個和0.3個百分點。

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