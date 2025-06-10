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地瓜球買1送1、薯條免費吃　「3大速食店」推畢業季好康

▲▼21風味館（21PLUS） 。（圖／業者提供）

▲3大速食店畢業季推出優惠 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

6月迎來畢業季，《ETtoday新聞雲》整理3大速食店「畢業季」優惠，不僅有地瓜球、飲料可享買1送1，出示學生證還能免費吃薯條。

▲▼橋村炸雞。（圖／業者提供）

▲橋村炸雞推「橋村薯條免費送」畢業季優惠。

●21風味館（21PLUS）
21風味館即日起至6月24日舉辦夏日同樂會活動，4大組合最高可享5折起優惠，包括「香草烤雞特價379元」、「香脆炸雞桶5入特價288元」、「香草烤雞+香脆炸雞桶5入特價619元」，以及「中杯經典冷飲買1送1（限定蜂蜜綠茶／無糖四季春）」，飲品優惠限消費任一品項才可享加購價，提醒21TOGO、台大微風門市及外送平台不適用此優惠。

●繼光香香雞
繼光香香雞即日起至6月22日每周四、五、六、日推出夏日祭典活動，有5大夯品買1送1，凡單筆消費滿200元即享優惠，6月12日至6月15日優惠品項為「樂薯（中山旗艦店除外）」、「墨魚甜不辣」，平均每份不到40元；6月19日至6月22日則推「甜心地瓜球」及「雞脆骨」，平均一份只要18元起。

●橋村炸雞
橋村炸雞即日起至6月30日祭出畢業季優惠，期間凡於門市消費滿100元即可免費吃「橋村薯條」1份，須出示學生證，優惠適用內用及外帶。

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