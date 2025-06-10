驚爆北檢竟問「主臥大床有沒有別人睡過」 陳佩琪：當下冷汗直冒

▲陳佩琪。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城及政治獻金弊案仍在羈押當中，妻子陳佩琪9日卻驚爆，年初柯文哲說過北檢派姜長志專門對付她，自己被抓去問了三次，其中一個問題「妳和先生主臥大床，有沒有其他人來睡過」，真的是這麼問的，當時心想下一步是不是秀出柯文哲邀女人來家裡約會的簡訊和相片，當下冷汗直冒，直到現在還是不知道檢察官問這問題的涵義是什麼？

陳佩琪9日深夜發文分享心聲，她表示，去年底那四個月是先生柯文哲被北檢無端羈押的日子，每週二是鏡檢routine出刊爆料偵訊內容的時間，當時就想什麼時候會爆料這個？

陳佩琪回憶，年初柯文哲說過北檢派林俊言專門對付他，而姜長志則專門對付自己，自己被姜長志抓去問了三次，這位檢察官曾跟先生在北院那種小草和支持者滿場的情況下互嗆了幾回合，眾目睽睽下都這樣了，因此，自己在一間小小的偵查室內被訊問時所受的待遇如何，大家同理可推，不過先生任市長在跟民進黨分手後，被批評是日常，自己也不以為意，只是姜長志曾在北檢問了一個問題，的確讓人坐立不安。

陳佩琪透露，自己不是說錢的問題，自己記憶力很好，姜長志問錢相關的事，每項都記得清清楚楚，去年9月12日也在黨部開記者會提出交易明細，供媒體檢視 ，但姜長志後續問的這個問題，的確讓她不知如何回答。

「妳和先生主臥室的大床，有沒有其他人來睡過」，陳佩琪指出，姜長志真的是這麼問的，當時心想姜長志下一步是不是秀出某年某月某日先生柯文哲邀女人來家裡約會的簡訊和相片，當下的確冷汗直冒，後來她也去找律師詢問檢察官問這個到底是什麼意思，但經驗極豐富的律師，也雙手一攤說不知道。

陳佩琪憂心，若是林俊言檢察官也拿這樣的問題去問柯文哲「你們家的床有沒有其他人來睡過」，柯文哲心裡會不會想「這個佩琪竟然趁我不在家帶小王回家睡」？直到現在自己還是不知道檢察官問這問題的涵義是什麼？

接著，陳佩琪也透露「過往柯文哲分享施政藍圖」，柯文哲當市長時常帶著她參加公益活動，特別要她著重在兒童和婦女議題上，這幾年台灣少子化問題嚴重，柯文哲說據社會局、民政局研究觀察結果，做出以下結論「東方人觀念通常是要結婚後才考慮生小孩」，所以柯文哲要局處首長「研議」方案(用研議這兩個字好像不妥，京華城案也是叫下面的人因應市民陳情研議，結果被告貪污圖利)，要鼓勵年輕人走入婚姻，市府再把年輕夫妻家庭的支撐架構建立好(例如社宅和托嬰、托幼等)，這樣少子化問題才會有救！

陳佩琪也提到，柯文哲常說年輕人要結婚，這樣背部或屁股長褥瘡就有人幫忙擦藥，聽到用這理由鼓勵年輕人結婚，自己都會白眼，因為用有人幫忙擦藥這好處結婚，那也真是奇怪。

陳佩琪解釋，其實柯文哲的意思是要首長們宣揚家庭價值和理念，鼓勵年輕人走入婚姻，改善台灣少子化問題，「將來當上總統了，兒子能去美國工作生小孩，自己帶著太太親手做的無糖餅乾到總統府上班，是多麼愉快的事情」。但還是要告訴賴總統，柯文哲至今仍因台灣司法之不公而被關押在大牢中。

陳佩琪話鋒一轉質疑，賴清德總統可以幫忙問問曾任命的法務部長，為什麼通過京華城容積率的都委會成員都沒事，只有不知情、尊重專業，當時忙著疫情的市長柯文哲會有事？台灣的司法為什麼會離譜到明目張膽、構陷人入罪到這麼無恥的程度？



最後，陳佩琪提到，朱家毅法官九個月前其實就知道真實原委「然被告並非都委會之與會人員而無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業，則其主張其信賴形式上具專業性且為多數決之都委會決議，以及具相關專業之彭振聲之意見」。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



