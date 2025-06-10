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偏鄉長輩不便出門也能吃到熱飯！天主教中華聖母基金會「撐起在地長輩照顧網」

▲▼長者照顧,社會福利,天主教基金會,暖暖老人食堂,關懷。（圖／天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會提供）

▲天主教中華聖母基金會「暖暖老人食堂」是當地據點供餐量最大的老人食堂。

圖、文／天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會提供

天主教中華聖母基金會「暖暖老人食堂」，目前設立於嘉義縣鹿草、民雄、六腳、中埔與阿里山，在照顧資源不足或老人比例高的偏鄉，食堂是當地據點供餐量最大的老人食堂，每日服務超過500位長輩與弱勢家庭。服務中發現超過53%為獨居或老老照顧者，26%雖與子女同住，白天卻無人陪伴，長輩難以備餐，生活中遇到困難也無人可解。

「食堂不只讓長輩共餐，還有送餐服務！讓照顧送進需要的家。」天主教中華聖母基金會執行長黎世宏指出，暖暖老人食堂提供多元彈性服務，行動方便的長輩可至食堂共餐，不便出門的長者由志工送便當到宅，或鄰里代領餐點，不只是送一份飯，更是一份關心。

「阿嬤，便當飯菜趁熱吃，膝蓋還會痛嗎？要不要給醫生看？」在基金會已服務４年的社工洪梅香，平時不僅要確認長輩餐食營養，家訪時觀察長輩身體及用藥狀況、家中環境，適時啟動修繕、醫療及長照資源協助，建立完整照顧網。

「食堂不只顧肚子，更照顧長輩的人生」基金會執行長表示，食堂用餐食讓長輩有機會走出家門，讓社工導入照顧資源，完整長輩的生活。食堂在地服務已超過10年，每年供應超過8萬份餐點，經費全仰賴社會善心捐助，無政府補助，邀大眾一同支持，讓餐桌上不只有飯菜香，更有照顧與陪伴。

【瞭解更多關於暖暖老人食堂服務故事】https://www.solc.org.tw/warmcanteen
支持【暖暖老人食堂餐食計畫】https://lihi.cc/inNJD
郵政劃撥：31561904
戶名：天主教中華聖母社會福利基金會
捐款專線：(05)277-8388分機3322、3502　

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