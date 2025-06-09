遭指是共諜！雙罷劫領銜人怒告許智傑：手機敢不敢讓檢調查？

▲被指控是共諜，朱磊赴警局提告許智傑。（資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

「高雄罷雙劫」二階聯署送件截止日為6月14日，罷團總幹事兼領銜人之一的朱磊，今（9）日前往鳳山分局報案，指控遭民進黨立委許智傑指名道姓稱他為「共諜」，並對許正式提告。許智傑則痛批，報警或提告無法轉移連署造假、偽造文書焦點，提醒朱磊台灣不受中國共產黨統治，請好好面對司法。

朱磊今日指出，近日被罷免人之一的許智傑高調於社交媒體發佈嚴重不實資訊，指名道姓指稱他是「共諜」，此言論無任何事實依據，意圖在最後衝刺階段干預影響罷免活動毫不掩飾，已涉嫌違反刑法第310條誹謗及加重誹謗和選罷法第104條。

▲高雄雙罷劫總部。（圖／記者吳世龍攝）

朱磊今日前往鳳山分局報案，對許智傑正式提告，他並指許自2024年擔任立委以來，不務正業、沽名釣譽，疑與不法商人密會，選民服務更為眾多民眾不滿。在面對民意檢驗時，又公然挑釁，企圖藉司法手段介入逃避民意裁決，在罷免活動進入最後衝刺階段時，許更以造謠誹謗意圖影響罷免連署活動。

朱磊說， 指控一個人是「間諜」是非常嚴重的行為，勢必對當事人之人格及社會形象造成極大傷害，理應是司法檢調機關提出、法院定讞方可確認，如今卻由一個民代肆意提出並經社交媒體在網路上廣泛散播，意在施壓檢調辦案的卑劣險惡用心毫不掩飾，令人憤怒。

朱磊質問許智傑，不久前，大批檢調突襲他的住家，翻箱倒櫃，手機也遭沒收，請問有查到所謂「共諜」證據嗎？許智傑此番言論是嘲諷檢調「無能」還是不滿意檢調工作，進一步高調施壓呢？他反嗆許，手機敢不敢讓檢調查一下，強調絕不會姑息，必將追究到底，以捍衛自身公民權益。

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）

許智傑則回應，根據媒體報導，朱磊出生於中國、早年移民香港，後再落腳台灣。朱承認自己曾從事移民代辦工作，因此是否有幫助共匪來台灣「洗身分」早已受到外界質疑，請朱坦然面對自己的司法問題。

徐智傑強調，台灣不像中共一樣一黨領政，把黑手伸進司法，並反駁朱磊胡亂指控他下指導棋，操控檢調前往搜索住處及總部，這完全悖離事實，相關不實言論也會與律師研擬，不排除提告。