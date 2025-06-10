首颱「蝴蝶」最快明生成　周四低壓帶影響「雨連下3天」

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

位於南海熱帶擾動今天上午已形成熱帶性低氣壓，最快明天生成首颱「蝴蝶」，未來朝西北西往海南島移動，不會直接影響台灣，但低壓帶移動過程可能在周四至周六為台灣帶來水氣。今、明天各地仍炎熱，高溫上看36度，明晚起花東及恆春半島就會開始出現局部大雨，周五各地降雨明顯。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，目前菲律賓東方海面到南海是一大片低壓帶，今天早上8點在恆春西南方940公里海面形成熱帶性低氣壓，未來沿著太平洋高壓往西北西前進海南島，移動路徑不會直接影響台灣，但大低壓帶移動過程，周四至周六可能為台灣帶來雨勢。

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根據氣象署資料，熱帶性低氣壓TD01今天上午8時的中心位置在北緯15.5度，東經115.0度，以每小時7公里速度，向西進行，中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華指出，目前台灣東部海面有雲系形成，今天清晨至上午東部海面有回波移入，東半部及恆春半島有零星降雨，西半部依然晴朗，各地高溫炎熱，東半部、金門及澎湖都有32至33度，西半部34至35度，馬祖也有29至30度。今、明天東半部陸續有降雨，午後南部地區及各山區有雷陣雨，明天午後中部平地也有降雨。

她表示，隨著低壓帶北移，明晚至周四清晨花東及恆春半島開始出現局部大雨。周四北部仍為午後雷陣雨天氣，澎湖、金門及馬祖陸續有陣雨，花東及南部則為局部大雨，午後各山區也有局部大雨。周五各地降雨明顯，東半部及南部有局部大雨，午後北部及各地山區有局部短延時大雨。

她指出，周六熱帶性低氣壓或颱風逐漸往大陸移動，中南部為短暫陣雨或雷雨，花東為局部陣雨或雷雨，甚至有局部大雨機率，午後山區也有局部大雨。後期隨著台灣逐漸轉為西南風，中南部仍為短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨，期間對流雲系容易造成劇烈天氣。

溫度方面，伍婉華表示，今、明天高溫29至30以上，較為悶熱，雙北、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東高溫可達36度以上，其中，台南玉井、高雄旗山及內門、屏東長治及內埔為連續第3天36度高溫，明天台北盆地、中南部近山區仍有36度高溫。

另外，她也說，今、明天新北貢寮及石門、高雄小港及林園、屏東恆春及滿州有平均風力6級、陣風8級，發佈強風特報。周四東半部、恆春半島及澎湖沿海有長浪發生，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）