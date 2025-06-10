　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

DeepSeek核心高管傳離職創業　最火熱之際轉投AI新領域

▲▼Deepseek。（圖／路透）

▲DeepSeek。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸AI龍頭之一的DeepSeek一位核心高管傳出於半年前低調離職創業，計畫在2025年聖誕節前後推出首款Agent產品。多名知情人士向社群論壇《虎嗅》透露，該人曾負責技術核心工作，甚至擔綱公司CTO之職，然而，DeepSeek內部並無正式「CTO」職稱，但其角色近似首席技術官，且已獲一線創投機構投資。

值得注意的是，這位高管選在DeepSeek聲勢最盛之際離開，當時該公司甫開源V3與R1模型，降本增效能力備受關注。如今其創業方向聚焦於AI Agent，再次引發外界對AI高階人才流動的關注。

業內熟悉情況者指出，戴著DeepSeek光環不愁融資，顯示大模型核心技術人才在資本市場炙手可熱。類似情形也發生在OpenAI，前首席科學家伊利亞去年離職後創立Safe Superintelligence（SSI），估值一舉衝上320億美元，成為矽谷最新獨角獸。

DeepSeek目前尚無公開回應此位高管的離職與創業。不過有接近公司人士指出，創辦人梁文峰近來確實開始招聘CFO與財務主管，但「並非為IPO鋪路」，亦否認近期有融資或上市計畫。

產業觀察認為，AI技術迭代快速、創業門檻降低，加上大公司體制限制創新，促使高端技術人員轉向創業舞台。一名AI創業者表示，「從大公司出走創業，一方面有技術積累，另一方面也能避開舊有框架限制，是目前AI創業者最有競爭力的組合。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路
快訊／8點檔女星老公遭拘提　新北刑大搜索工作室
BLACKPINK台灣演唱會11點開搶！　懶人包一次看
快訊／嘉義嚴重車禍！「騎士雙手變形」現場一地血
快訊／逢甲裝死4天終發聲！　曝男大生毀約
史哲將任高鐵董事長！　他攤過去經歷嗆：念書有什麼用
快訊／自稱「饅頭媽」粉絲！　開車撞台中精品店：看不慣渣男
42歲國中師不菸不酒肺癌亡　醫提醒3重點
快訊／台股大漲逾400點　00940順勢填息
男誤切陰囊「睪丸外露」！　名醫曝保住生殖力關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2025首颱「蝴蝶」將形成　陸氣象專家示警：週末或登陸華南

福建「三層樓民宅」氣爆　致2死5傷...震波1公里外有感

DeepSeek核心高管傳離職創業　最火熱之際轉投AI新領域

插著儀器的屁屁被看光！　上海主持人曝某醫院「腸鏡體檢不關門」

500名美軍在台？　陸國防部正告民進黨：美制武器救不了自己的命

河南新鄉「人鱷大戰」6小時　「鱷魚演員」趁管理員不注意出逃

上班「照鏡子」要罰款？　陸家居公司高管遭爆霸凌員工

麵包店快倒閉…因「癌友1則評論」救活！銷量暴增4倍

陸少女試衣被店員提醒「妳不正常」　就醫確診罹癌超大腫瘤

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸　村支書嗆「來拍照就打」被停職

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

2025首颱「蝴蝶」將形成　陸氣象專家示警：週末或登陸華南

福建「三層樓民宅」氣爆　致2死5傷...震波1公里外有感

DeepSeek核心高管傳離職創業　最火熱之際轉投AI新領域

插著儀器的屁屁被看光！　上海主持人曝某醫院「腸鏡體檢不關門」

500名美軍在台？　陸國防部正告民進黨：美制武器救不了自己的命

河南新鄉「人鱷大戰」6小時　「鱷魚演員」趁管理員不注意出逃

上班「照鏡子」要罰款？　陸家居公司高管遭爆霸凌員工

麵包店快倒閉…因「癌友1則評論」救活！銷量暴增4倍

陸少女試衣被店員提醒「妳不正常」　就醫確診罹癌超大腫瘤

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸　村支書嗆「來拍照就打」被停職

「夜王」盧峻翔腳傷將休兩周　BCL關鍵8強戰確定缺陣

IKEA、HOLA同推618折扣　最低下殺67折

誇張畫面曝！台南少年慶生綁柱丟鞭炮　壽星崩潰喊「會死啦」

買百年名琴欠571萬！小提琴老師驚曝王文洋2億買琴　佣金近千萬

軍車列隊集結！川普派4100國民兵700陸戰隊赴洛杉磯　聯合國發聲

桃園少婦買便當「2歲兒跟警車走」　母子派出所團聚

車子瞬間撞進民宅　「賓士貓神預知」差幾秒逃死劫畫面曝

「輪迴說」惹議　卓榮泰：立委惱羞成怒無濟於事

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

最新傷勢曝！裝潢工遭砂輪機狠削「胯下重創」　生育功能待觀察

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

大陸熱門新聞

500名美軍在台？　陸國防部正告民進黨

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

麵包店快倒閉…因癌友1則評論救活！

陸少女試衣被店員提醒「妳不正常」

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

陸智庫：越南在南沙群島擴大填海

超扯體檢不關門！目睹「插著儀器的屁屁」

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸 村支書嗆「來拍照就打」被停職

30年了！北京英語高考又是「李華」　

河南新鄉「人鱷大戰」6小時 「鱷魚演員」趁管理員不注意出逃

山東男崩潰撕卷　其他考生也遭殃

王傳福：比亞迪不會拉踩同行

DeepSeek核心高管傳離職創業 最火熱之際轉投AI新領域

男女「馬路活春宮」躺引擎蓋運動　不顧旁人全被錄

更多熱門

相關新聞

OpenAI創辦人勉畢業生用AI改變未來

OpenAI創辦人勉畢業生用AI改變未來

OpenAI聯合創辦人、深度學習領域舉足輕重的科學家Ilya Sutskever，於8日在多倫多大學畢業典禮上發表了一場簡短卻深刻的演講。他沒有談論模型參數、產業趨勢或技術細節，而是聚焦在三個人生與未來的核心觀念：學會接受現實、不與情緒拉扯，理解AI為何將影響一切，並鼓勵年輕人「先開始使用AI，再談選擇與未來。」

餐廳老闆「半年投資慘虧400萬」急關店：沒車沒房

餐廳老闆「半年投資慘虧400萬」急關店：沒車沒房

川普關稅嚇出超狂拉貨潮　5月出口衝517億美元刷歷年新高

川普關稅嚇出超狂拉貨潮　5月出口衝517億美元刷歷年新高

台光電獲內外資按讚目標價衝上千元　盤中翻紅漲逾2%

台光電獲內外資按讚目標價衝上千元　盤中翻紅漲逾2%

ElevenLabs推出「影片分享」功能

ElevenLabs推出「影片分享」功能

關鍵字：

AIDeepSeek高管創業技術

讀者迴響

熱門新聞

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

颱風最快明生成！　路徑曝光

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

颱風可能生成　「雨最大」地區曝

網問「恐嚇信」案？沈伯洋：再問一次就告你

鏡頭君直擊酒店妹遭狠殺！水利署說話了

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

女富商為11歲女兒砸700萬慶生！一句話掀眾怒

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

以為劉品言連晨翔「年紀差很多」　網曝關鍵

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面