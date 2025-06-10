DeepSeek核心高管傳離職創業　最火熱之際轉投AI新領域

▲DeepSeek。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸AI龍頭之一的DeepSeek一位核心高管傳出於半年前低調離職創業，計畫在2025年聖誕節前後推出首款Agent產品。多名知情人士向社群論壇《虎嗅》透露，該人曾負責技術核心工作，甚至擔綱公司CTO之職，然而，DeepSeek內部並無正式「CTO」職稱，但其角色近似首席技術官，且已獲一線創投機構投資。

值得注意的是，這位高管選在DeepSeek聲勢最盛之際離開，當時該公司甫開源V3與R1模型，降本增效能力備受關注。如今其創業方向聚焦於AI Agent，再次引發外界對AI高階人才流動的關注。

業內熟悉情況者指出，戴著DeepSeek光環不愁融資，顯示大模型核心技術人才在資本市場炙手可熱。類似情形也發生在OpenAI，前首席科學家伊利亞去年離職後創立Safe Superintelligence（SSI），估值一舉衝上320億美元，成為矽谷最新獨角獸。

DeepSeek目前尚無公開回應此位高管的離職與創業。不過有接近公司人士指出，創辦人梁文峰近來確實開始招聘CFO與財務主管，但「並非為IPO鋪路」，亦否認近期有融資或上市計畫。

產業觀察認為，AI技術迭代快速、創業門檻降低，加上大公司體制限制創新，促使高端技術人員轉向創業舞台。一名AI創業者表示，「從大公司出走創業，一方面有技術積累，另一方面也能避開舊有框架限制，是目前AI創業者最有競爭力的組合。」