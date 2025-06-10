小飛機墜海6死！飛行員、塔台「最後通話曝」　水下60m發現殘骸

▲ 小飛機墜落聖地牙哥外海。（圖／翻攝X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聖地牙哥外海9日發生空難，一架雙引擎賽斯納414型（Cessna 414）小飛機起飛不久墜入約60公尺深水中，機上6人全數罹難。失事前飛行員與塔台的最後通訊內容曝光，顯示飛機當時無法維持方向與高度，國家運輸安全委員會（NTSB）已接手調查。

綜合《每日郵報》等外媒，美國聯邦航空總署（FAA）指出，這架飛機8日飛抵加州，9日中午從聖地牙哥起飛，返航亞利桑那州鳳凰城途中失事，墜機位置在洛馬岬（Point Loma）附近。

FAA證實機上無人生還，罹難者身分目前尚未公開。救難人員當天稍晚在外海約8公里處水域發現部分機體殘骸，水深約60公尺，搜索仍在進行中。

▲ 小飛機在返程途中失事。（圖／翻攝X）

《紐約時報》報導，飛行員在墜機前與塔台的最後通話中稱，機身兩度轉向岸邊後又折返海上，但他努力維持航向與高度。塔台要求爬升至4000英尺（約1.2公里）高度時，飛機距離水面僅剩1000英尺（約305公尺）。

FAA紀錄顯示，失事飛機登記於亞利桑那州保健品公司Optimal Health Systems名下，但該公司稱飛機去年已轉售私人買家，只是FAA資料並未更新。

該公司創辦人葛蘭特（Doug Grant）表示，他認識機上部分乘客，對這起事故感到哀痛，並向受影響的人致哀。FAA已將飛機所有權問題移交NTSB調查，NTSB目前未公布更多細節。