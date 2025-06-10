信義區「妹酒之王」姊妹店爆欠薪！　店家道歉：連地下錢莊都借了

▲信義區「JU」酒吧即將結束營業。（圖／翻攝IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導

信義區知名酒吧「妹酒之王」的姊妹品牌「JU」，位於新光三越A11，近日遭員工爆料無預警少發薪水，更在四月直接停發薪資，引發網友熱議。JU官方帳號隨後回應，坦承虧損持續惡化，老闆甚至向地下錢莊借款仍無法支付薪資，並宣布酒吧將於8月底歇業，同時降價希望吸引消費者，籌款支付離職員工薪資。

一名員工在社群平台發文指出，今年三月，JU突然少發薪水，並要求員工簽署合約放棄2成薪資，理由是將這筆錢用於公司營運資金，並承諾待公司有盈餘後才補發。未簽署者則被視為自願離職。到了四月，員工薪水更是完全未發，爆料者憤怒表示，JU老闆曾對員工說：「你們可以告我，反正我名下沒有財產，你們一毛也拿不到。」此事引發外界高度關注。

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▲「JU」酒吧透露即將結束營業。

針對爆料，JU的官方帳號親自留言回應，表達歉意並說明困境：「公司每月虧損不斷，老闆們甚至向地下錢莊借款，仍無法支付薪資。不是不願意發，而是完全沒有能力支付。除了虧損，公司也面臨融資困難，甚至還得貼錢給百貨公司。」官方進一步表示，酒吧將於8月31日正式歇業，並希望透過降價促銷籌資，支付離職員工的薪資欠款。

JU目前推出降價活動，包括酒品特價至每杯190元，並附加唱歌服務，希望吸引消費者前往支持。官方也呼籲：「大家若願意幫助我們，除了享受好喝的酒，也能幫助離職員工們獲得應得的薪水。」事件仍在持續發酵，相關後續進展備受關注。