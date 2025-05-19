傳蘋果內部對AI發展存疑　Siri重大更新恐「缺席」發表會

▲Siri重大更新恐「缺席」發表會。（圖／Apple）

記者吳立言／綜合報導

根據《彭博》Power On專欄記者古爾曼揭露，蘋果在生成式人工智慧（Generative AI）領域的投入正遭遇內部阻力。儘管2025年的全球開發者大會（WWDC）將於下月登場，外界原本預期Apple將針對Siri和Apple Intelligence展開重大發表，但實際上相關功能可能不會成為主秀，甚至連去年承諾的更新也仍未準備就緒。

報導指出，蘋果軟體工程主管Craig Federighi對人工智慧的態度持保留立場。他認為AI並非蘋果的「核心能力」，過度投入可能會分散現有產品線的開發資源。這樣的觀點在蘋果管理階層中並不孤單，許多高層主管對於AI的短期實用性與產品化潛力抱持疑慮，認為與其「先投資再看成效」，不如聚焦於明確藍圖下的開發模式。蘋果人工智慧主管John Giannandrea雖早已警示公司需大幅加碼資源投入，卻屢次在內部決策過程中遭遇阻力。部分高階主管雖對AI潛力樂觀，認為其將具備革命性改變，但未能動搖核心決策層的保守態度，也使得Apple Intelligence發展遲緩，導致蘋果在生成式AI市場中逐步落後競爭對手。

古爾曼推測，本次WWDC將聚焦iOS 19與部分新服務，但Siri的重大升級仍處於開發中，預計短期內不會釋出。去年WWDC曾預告的語音助理功能更新，如今也尚未準備好上線，Siri在整體策略中的優先順序已顯下滑。據報導，蘋果計畫將Apple Intelligence擴展至內建應用，包括導入AI驅動的電池壽命優化功能、以及代號為Project Mulberry的虛擬健康教練服務。此外，針對歐盟市場，蘋果更打算讓用戶可選擇完全停用Siri，改用第三方語音助理，這項措施與ChatGPT的整合功能並無關聯，展現蘋果在語音助理策略上的轉向。

蘋果也正重建Siri背後的語言模型，期望透過大型語言模型（LLM Siri）解決先前累積的技術債。不過，為了避免Siri現有聲譽影響整體AI品牌形象，公司在行銷策略上已著手淡化Siri與Apple Intelligence的連結。

古爾曼強調，蘋果內部已檢討過去慣常預告「尚未完成產品」的行銷策略，未來將僅公布能在短期內正式釋出的功能，以避免再次陷入公佈過早、交付延宕的信任危機。這也顯示蘋果正在進行一場有意識的策略重整，試圖挽回其在AI領域日漸被邊緣化的主導地位。