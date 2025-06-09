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花蓮海邊「殘殺酒店妹」拖入海！凶嫌殺人過程　水利署監視器全放送

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市太平洋公園海岸8日下午發生一起事件！有民眾發現，一名女子倒臥海灘上，趕緊報警處理。警消獲報到場，確認死者為33歲林姓女子，調查發現，林女是遭一名男子毆打後推入海中，而殺人畫面全被水利署的監視器畫面直播出去，警方循線將男子逮捕，至於詳細案發經過，仍有待警方釐清。

▲花蓮命案，凶嫌殺人過程全被水利署監視器直播出去。（圖／地方中心翻攝，下同）

▲花蓮命案，凶嫌殺人過程全被水利署監視器直播出去。（圖／地方中心翻攝，下同）

花蓮警方8日下午接獲民眾通報，太平洋公園海岸有一具女浮屍，初步查驗後發現，林女應落海不久，頭部受有瘀青傷痕，警方在岸際尋獲掃者手機、鞋子、香水等物品，隨即報請花蓮地檢署指揮偵辦。

警方調查發現，林女生前曾與26歲呂男、43歲姜男於8日上午登記入住花蓮一間摩鐵。據了解，43歲姜男為一名白牌車司機，林女為桃園一間酒店的小姐，8日凌晨被呂男框出場，2人搭姜男的白牌車前往花蓮旅遊。

不料，呂、林2人下午1時50分左右，因不明原因在化仁海堤海邊發生衝突，呂男一怒之下毆打林女，並將林女的頭部按壓入水，下午2時50分左右，見林女斷氣後便將人拖入大海，任其隨海浪漂走。林女的遺體漂到太平洋海岸公園海岸後，才被民眾發現，全案因此曝光。

▲花蓮命案，凶嫌殺人過程全被水利署監視器直播出去。（圖／地方中心翻攝，下同）

透過監視器畫面可發現，呂男、林女在岸邊爆發肢體衝突，呂男手持不明物體朝林女頭部毆擊，隨後他將癱軟的林女拖入海中便試圖離去，但轉頭他見林女爬起身，又回頭毆打林女，最後將人拖入海中。全程都被水利署位於化仁海堤的監視器直播放送，畫面相當駭人。

而海巡署ㄧ二岸巡隊、花蓮刑大、花蓮、吉安、新北市蘆洲分局於12小時內分別在花蓮市、新北市拘提呂男、姜男到案偵辦。呂男初步供稱，自己是受他人所託向林女要債，但他身上沒有任何一張本票、委託書，詳細犯案動機仍有待進一步調查釐清。

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