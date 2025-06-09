花蓮殘殺酒店妹！凶嫌長相、黑歷史起底　曾出拳毆打超商店員

▲花蓮命案，殺人凶嫌過往曾涉傷害案件。（圖／地方中心翻攝，當事人臉書）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市太平洋公園海岸8日下午發生死亡案件，呂姓男子跟林姓女子不明原因在化仁海堤海邊發生衝突，呂男一怒之下毆打林女後拖入大海，任其隨海浪漂走身亡。據了解，呂男過往曾與超商店員起口角，除了出拳打店員外還罵5字經。

▲呂男曾出拳朝店員頭部毆打，並公然辱罵店員5字經。（圖／翻攝自當事人臉書）

警方調查發現，林女生前曾與26歲呂男、43歲姜男於8日上午登記入住花蓮一間摩鐵。林女、呂男2人搭姜男的白牌車前往花蓮旅遊。不料，呂、林2人不明原因在化仁海堤海邊發生衝突，呂男一怒之下毆打林女，並將林女的頭部按壓入水，下午2時50分左右，見林女斷氣後便將人拖入大海，屍體被民眾發現，海巡署ㄧ二岸巡隊、花蓮刑大、花蓮、吉安、新北市蘆洲分局於12小時內分別在花蓮市、新北市拘提2嫌到案偵辦。

▲花蓮命案，凶嫌殺人過程全被水利署監視器直播出去。（圖／地方中心翻攝）

呂男過往曾有傷害案件，根據判決，呂男2023年11月9日在台北一處超商與店員起口角，除出拳朝店員頭部毆打，還公然辱罵店員5字經，雙方於2024年6月26日和解，店員撤回告訴，台北地院做出公訴不受理的判決。