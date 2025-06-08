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嬌妻新婚後突失聯！綠帽夫半年刷影片　意外發現「她又嫁別人」

▲▼ 伴娘,婚禮,結婚,宴客,捧花,禮服,婚紗。（圖／CFP）

▲男子與妻子結婚以後，妻子立即失聯，沒想到半年後妻子竟跟別人結婚。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

河南濮陽一名寧姓男子因為家中催婚，透過親戚介紹後，認識了來自東北的趙姓女子，2相識不久後便決定結婚。怎料婚後妻子以「照顧母親」為由離家，就此失聯超過半年，直到寧男在網路上刷短影音，才發現妻子竟已跟其他人結婚。

綜合陸媒報導，30歲的寧男坦言，家中催婚壓力相當大，於是透過親戚介紹，想要覓得良緣，最後認識了來自東北的女子趙女。兩人初次見面便迅速發展，寧男當場支付6.6萬元（人民幣，下同，約新台幣27萬元）作為見面禮。接著又依照對方母親要求，準備了18.8萬元（約新台幣78萬元）的聘金，兩人2024年10月13日完成婚禮。

▼寧男與趙女結婚，沒想到趙女竟是來騙婚的。（示意圖／CFP）

▲▼ 結婚,婚禮,宴客,新娘,婚紗,白紗,禮服。（圖／CFP）

不過婚禮結束後，趙女便以「母親罹癌需照料」為由離開，從此失聯長達半年。寧男始終未能與妻子取得聯繫，直到近日在短影音平台偶然看到趙女與他人結婚，才驚覺可能遭遇婚姻詐騙。

警方介入調查後，確認趙女以相同手法連續欺騙多名男子，寧男只是其中一位受害人。當警方根據線索將趙女逮捕時，她剛剛與第五名男子完成婚禮。據悉，除了新娘是趙女之外，其婚禮接親團隊也都是臨時雇來「演戲」的人員，每場婚禮舉辦時，趙女身邊的「父母」都是不同人。

目前警方已追回部分詐騙款項，後續將依法返還給受害者。整起案件仍在進一步偵辦中，官方也呼籲民眾提高警覺，警惕類似「婚戀詐騙」陷阱，避免因情感衝動落入圈套。

 
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