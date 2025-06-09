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唐嘉鴻奪金、周天成摘銀　卓榮泰讚台灣英雄

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲羽球一哥周天成奪下印尼公開賽男單亞軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

「亞洲貓王」唐嘉鴻昨在亞洲體操錦標賽的單槓項目，摘下生涯首面亞錦賽金牌，同日台灣羽球一哥周天成也拿下印尼羽球公開賽男單亞軍。行政院長卓榮泰今（9日）發文恭喜兩人持續創造佳績，同時盛讚兩人是台灣的英雄，「無論在國外的成績如何，在台灣的我們一定會持續關心、祝福，因為各位都是台灣的英雄」。

行政院長卓榮泰今透過臉書表示，夏天是運動的季節，天氣越來越暖，台灣運動健兒在國際賽場上的表現也持續加溫。昨天「亞洲貓王」唐嘉鴻在亞洲體操錦標賽的單槓項目，獲得生涯首面亞錦賽金牌，達到一個新的里程碑。尤其在日本、中國等體操強國的激烈競爭下，這面金牌更別具意義。

另外，同一天「台灣一哥」周天成在印尼羽球公開賽男單決賽，獲得亞軍。雖然距離今年第一個冠軍只差一步，但是小天在準決賽擊敗泰國球王 Kunlavut Vitidsarn，晉級決賽的表現依舊相當精彩。

「恭喜唐嘉鴻與周天成持續創造佳績！」卓榮泰說，運動選手的生活，就是一站又一站的訓練與出賽，他要向台灣的選手們說，無論在國外的成績如何，在台灣的我們一定會持續關心、祝福，因為各位都是台灣的英雄。

▲▼奧運體操選手唐嘉鴻出席台北市政府所舉辦奧運英雄時尚派對。（圖／記者李毓康攝）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻昨在亞洲體操錦標賽的單槓項目，摘下生涯首面亞錦賽金牌。（圖／記者李毓康攝）

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