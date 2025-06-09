結婚3年只愛愛3次　老公稱有心魔「硬不起來」！妻卻抓到包養小模

▲老公拒絕親密互動。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，結婚三年來只發生過3次性行為，某次懷孕後，發現老公私下跟一堆小模示好，於是決定拿掉小孩，沒想到老公卻以「因為拿過小孩，有心魔，硬不起來」拒絕性行為，事後卻抓到老公在包養網站上當Sugar Daddy，讓她憤怒不已，「你人生整理最有秩序的，應該只有你硬碟裡的A片」。

「受不了這種室友關係！」人妻在臉書「靠北婚姻」發文，結婚3年只發生過3次性行為，其中一次意外懷孕，發現老公私下跟一堆小模示好，於是心痛拿掉小孩，但先生卻以此為由，聲稱自己有「心魔」導致硬不起來，甚至透過律師撰寫書狀，因工作勞累而無法履行夫妻義務，「你忙碌什麼？這幾年你是賺到多少錢了？」

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原PO心寒指出，「我在客廳照顧體弱多病的小孩，你在房間上包養網站當Sugar Daddy，你人生整理最有秩序的應該只有你硬碟裡的A片。」此外，老公偷偷玩股票，投資失利，欠下一屁股債，跟朋友拍了微電影，就稱自己是導演，「你只是人家的助手，你的東西被那麼多人打槍，你只說他們不識貨。」

人妻透露，雙方只要見面就爭吵不斷，最後改以LINE聯絡，儘管早已分居、財產也分割，但對方仍時常開口借錢，甚至要求她出房租，目前已進入離婚訴訟程序，小孩則由雙方輪流照顧。

貼文曝光，掀起網友討論，「那為啥要生小孩」、「結婚很快，離婚很慢」、「老公這麼爛，為什麼還要生一個」、「這男人的硬碟比他本人還硬」、「你在努力養小孩，他在努力養網美」、「指望這種人輪流照顧小孩？照顧手機裡的嫩妹比較快吧」、「每週輪流顧小孩，他顧的是自己老二吧」。