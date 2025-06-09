物價飛漲！日營養午餐主菜「唐揚雞」只有1塊　網批：太寒酸

圖文／鏡週刊

在物價高漲的壓力下，日本各地學校午餐的「貧弱菜色」時常成為社群媒體熱議焦點。福岡市近日便因一份僅有1塊唐揚雞的午餐登上話題，令許多網友在X上批評太過寒酸。市府對此出面說明，這其實是符合傳統標準的餐點設計。

《朝日新聞》報導，福岡市學校給食公社網站公布的菜單顯示，這份營養午餐包括麥飯、炸雞1塊、高麗菜味噌湯與牛奶，總熱量約620大卡，達到市府訂定的每餐600大卡的營養標準。

對於引發議論的炸雞份量，市教育委員會學校午餐運營課課長野原健說明，「確實從視覺上看起來有些單薄，但這塊炸雞重約60克，熱量達155大卡，實際相當於一般唐揚雞的兩塊份量。」他指出，自昭和時代以來，福岡市即採用單一大塊唐揚雞的方式，以減少調味與油炸的程序。

此外，午餐菜色簡單也和預算有關。福岡市每名學生每日午餐預算為289.47日圓（約新台幣60.8元），其中243.15日圓（約新台幣51元）由家長負擔。為避免學年末預算不足，市府往往在4月與5月的學年初期壓低成本，因此菜單較為節制，待預算狀況穩定後，菜色才會逐漸豐富。

雖然福岡市財政在九州名列前茅，市府仍難以抵擋物價上漲的衝擊。石丸小學營養師阪井裕美坦言，「以相同的預算已無法規劃出和過去一樣的菜單。」

為應對通膨，校方調整肉類部位，縮減高價食材如青蔥與香菜使用量，甚至避免使用需額外加工費的個別包裝麵包，以期有效控制成本。

更多鏡週刊報導

泰國「少女雙乳島」女神太靈！戀愛有求必應 超狂信眾獻胸罩還願

總統參選人「頭中2彈」與死神搏鬥！15歲槍手落網 哥國懸賞30億追幕後真凶

來自地球的吻！蘇丹「自然之唇」美到太驚豔 專家揭獨特地貌祕密