五寶爸初識妹子爬床摸胸！他裝人格分裂...表妹出庭打臉大爆料

▲從事房仲的李姓男子侵犯第一次見面的女友人。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名已婚、育有5名未成年子女的李姓房仲，與表妹參加聚會時初次認識一名女子芳芳（化名），3人續攤至芳芳家留宿。未料李男竟趁芳芳半睡半醒、無力抗拒之際，悄悄爬上床，從背後伸手伸入其睡衣內觸摸胸部。芳芳驚醒後立刻喝斥，事後提告。法院審理後依乘機猥褻罪，判處有期徒刑10月，且不得易科罰金。

據了解，芳芳與李男素未謀面，2024年間透過友人聚會初次見面，因李男表妹情緒不佳，芳芳出於善意邀2人到家中續攤並留宿。當晚芳芳與表妹同睡床上，李男則睡在沙發。不料凌晨時分，芳芳感覺背後有人貼近，接著一隻手伸進她的睡衣內撫摸胸部，還試圖往下體移動。芳芳驚醒，大喊：「妳哥怎麼會在我床上！」並立刻喝止李男。

事後，芳芳透過LINE質問李男：「半夜你摸我胸部我有感受到，這不是一句『對不起，我不知道為什麼睡到床上』可以解釋的！」、「第一天認識就只穿四角褲出來、還爬上女生床上性騷擾，我不明白你的教養出了什麼問題。」

李男當時未否認，反而回應：「我想了很久才決定告訴妳我有人格分裂的事情…妳說的這個事情我真的不知道…真的很對不起讓妳受委屈了。」還補一句：「我看了我的手機相冊，沒有什麼亂七八糟的照片，妳放心。」

然而，李男向法官聲稱：「我當晚睡在沙發，沒有摸她，我是因為她傳訊息來質問，我以為是我其他人格做的，才會道歉，後來我才知道不是我做的。」

法官痛斥其說法不可信，指出李男雖稱患有多重人格，卻僅能提出2017年的門診紀錄，距案發已逾7年，且案發後第一時間不但未否認，還主動道歉、試圖解釋，顯難與常理相符。

芳芳則在法庭上堅定表示：「我當時是半睡半醒，真的明確感覺到他把手伸進我睡衣裡，那不是誤會，也不可能是幻覺。」芳芳更補充，李男當晚洗完澡只穿四角褲出來，讓她當下就感到非常不舒服。

此外，李男的表妹也出庭作證，證實當晚她與芳芳同睡床上，李男原本睡沙發。她表示凌晨4點多被吵醒時，燈光昏暗，她隱約感覺兩人是躺在床上講話，口氣不是很好。

後來自己因身體不適起床，下床時還「跨過他們兩個的腳」，證實李男的確已躺在芳芳身旁。隔天早上，芳芳才告訴她被李男摸胸，她當下反應是：「怎麼會這樣？妳怎麼沒有叫我？」芳芳則回說：「我就想看他要摸多久。」表妹聽後感到驚訝，也坦言李男當晚僅穿四角褲就從浴室出來，「真的蠻誇張的」。

合議庭審酌李男身為已婚五寶父親，卻在與女子初次見面後便趁人不備伸狼爪，犯後否認、未賠償或獲原諒，前科紀錄中亦曾涉妨害秘密案件，判處有期徒刑10月，不得易科罰金，全案可上訴。