男大生隔褲「手指彎進來」！女友人夾腿喊：不要　判賠90萬免關

▲北部1名男大生對自己女性友人強制猥褻挨告。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名大學生林姓男子與女性友人小花（化名）聚餐後共乘計程車返家，卻在1小時內3度趁隙對小花胸部、下體猥褻，還舔吻臉頰與胸部。小花多次撇頭、夾腿並喊「不要」、「你幹嘛這樣」拒絕仍遭侵犯。法院審理後，依強制猥褻罪判處有期徒刑6月、緩刑4年，並須分期賠償小花90萬元。

案發於2024年某日晚間，林男與小花及其他朋友在台北市某餐酒館聚餐，至翌日凌晨2時許散場。林男以順路為由邀小花搭車同行，小花未起疑心，便陪他前往取機車鑰匙。未料，途中在計程車內，林男突然伸手撫摸她的大腿與下體。

小花當場嚇壞，立刻說：「你不要這樣，我不喜歡這樣的玩笑。」但林男未停止，兩人下車後，走到巷弄停車格旁，他又伸手觸摸她的胸部。小花明確抗拒：「我不舒服，不要碰我。」林男這才暫時停手。

隨後兩人再度搭乘計程車前往另一地，林男竟變本加厲，再次撫摸胸部與下體，並強吻小花的臉頰、嘴唇，還舔拭胸口。小花多次撇頭、手推，反覆說：「你這樣我真的會生氣」、「不要這樣對我」，但林仍持續動手。

事後小花報警提告，警方依強制猥褻與強制性交罪嫌將林男移送法辦。林男到案後坦承撫摸與舔吻行為，辯稱「是一時衝動，不是真的想傷害她」，否認有以手指插入陰道。小花則堅稱他曾用兩根彎曲手指，隔著內褲插入陰道，「他手指彎進來，很不舒服，我一直夾緊腿、推開他，他還是繼續。」

不過，鑑定顯示，小花陰部僅見陳舊性傷痕，DNA採樣也未檢出與林男相符的基因；林與友人通話錄音中也否認有插入行為。法院審酌後依「罪疑唯輕」原則，僅認定為強制猥褻罪，不構成強制性交。

林男透過律師數度與小花協商和解，起初遭拒。小花表示：「不是錢的問題，是他讓我對朋友的信任整個崩潰。」但在審理過程中，雙方最終達成協議，由林男分期支付90萬元賠償金。

合議庭指出，林男年輕、仍在學，犯後坦承犯行並達成賠償協議，顯見有悔意，歷經偵審程序應已知所警惕，無再犯之虞，遂宣告緩刑4年，期間交付保護管束。另為保障小花權益，法院明定賠償分期履行，如違約或再犯，檢察官可依法聲請撤銷緩刑，執行徒刑。