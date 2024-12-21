台南400風箏嘉年華盛大開幕　全台首座風箏迴廊千人齊聚響應冬至湯圓宴

▲台南400風箏嘉年華於21日於曾文市政願景園區盛大開幕，舉辦「千人一起過冬至吃湯圓」活動，邀請民眾一起品嚐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400風箏嘉年華於21日於曾文市政願景園區盛大開幕，成為台灣年度最具規模的風箏藝術盛會之一，市府首次打造風箏迴廊展出千件，由曾文地區學生與樂齡長者共同創作的風箏作品，以「我的家鄉/我的夢想」為主題，展現出家鄉的美麗景象和居民對未來願景期望，布置出一幅色彩繽紛、充滿夢想與希望的藝術畫面。

副市長葉澤山表示，這次的風箏嘉年華讓大家感受家鄉美好與未來希望的最佳平台，透由這些風箏作品凝聚不同世代間的情感連結與互動創意，也展現市府對於地方發展的重視，居民將他們對家鄉的熱愛與對未來的期許表達在風箏上，未來市府也將積極促進曾文願景園區的發展，讓這片區域能發揮更大的效益，並帶動曾文地區的經濟與文化成長，實現居民的願景期盼。

體育局長陳良乾表示，除了精彩的風箏展覽與表演，台南400風箏嘉年華還安排了兩大暖心活動，為民眾帶來冬日的溫暖與親情。21日舉辦「千人一起過冬至吃湯圓」活動，邀請民眾一起品嚐熱騰騰的湯圓，體驗冬至的傳統習俗，感受團圓的溫馨氛圍。22日將推出「暖心牛肉湯」活動，現場提供免費的熱騰騰牛肉湯，讓大家在寒冷的季節中感受到濃濃的溫情。希望讓曾文願景園區成為台南冬至最溫暖的旅遊目的地之一；此外，現場還有風箏表演、DIY體驗、親子互動及運動體驗等多元內容，參與運動體驗闖關集點還送限量台南400紀念風箏，歡迎市民朋友前來參與兌換。

體育局表示，透過這樣的趣味體育活動，推動市民的身心健康與各項運動體驗，並讓市民朋友培養多元運動興趣、迎向正向活力的生活，落實全民運動的目標，歡迎大家前來共襄盛舉，享受曾文園區歡樂溫馨的氛圍。