管理員性侵施暴！　全國4監獄黑幕

▲高雄監獄（圖）是性侵犯治療專區，卻爆發管理員性侵受刑人的醜聞。



圖文／鏡週刊

監獄的管理問題層出不窮！本刊最近陸續接獲高雄、台東、嘉義、台北監獄的投訴，內容包括管理員逼受刑人口交遭起訴，獄方卻未將加害人調職；長官放任管理員用暴力的方式「教育」受刑人、縱容管理員未依規定請假或兼職；管理員拉幫結派、誣陷受刑人等等。多名投訴人痛批，全台監獄亂象叢生、黑幕重重。

2023年5月，高雄監獄1名葉姓戒護科管理員調到某工場擔任主管，他對受刑人態度囂張，常破口大罵，甚至出言恐嚇，受刑人都很怕他，但他對1名受刑人A先生卻情有獨鍾，不僅說話好聲好氣，言談中還透露出愛意，A先生受寵若驚，又不好冒犯，只能想辦法遠離他的視線。

2023年11月21日下午，葉姓主管卻趁A先生上工之際，刻意將其他受刑人支開，然後把A先生叫到沒有監視器的庫房，當著A先生的面把褲子脫下，要求A先生幫他口交。A先生當然不願意，正準備逃離現場，沒想到葉姓主管竟大聲喝斥，恐嚇A先生若不照做，一定會想辦法整他，讓他在監獄裡沒有好日子過，還要讓他求生不得、求死不能！

▲受刑人間平日互動正常，但偶爾也會發生肢體衝突。示意畫面，圖非當事人。（翻攝法務部矯正署台東監獄臉書）

A先生畏懼對方的權勢，擔心不照做將永無寧日，只好被迫配合，幫葉口交，前後共計3次。後來他向同房獄友訴說遭葉性侵的經過，獄友聽完大為震驚，鼓勵他向其他主管陳情、申訴。檢方認為A先生沒有陷害葉的動機，又有醫院的精神鑑定報告佐證，認定確有其事，去年10月，將葉依權勢性交罪嫌起訴。

今年3月，台東泰源監獄曾發生管理員毆打受刑人事件。爆料人向本刊透露，當時主管放任4名管理員毆打1名受刑人，更離譜的是，這並非單一事件，因為監獄高層對類似事件，幾乎都睜一隻眼、閉一隻眼，讓管理員以暴力方式「教育」受刑人，只是這次打得比較嚴重，消息才會傳出，幸好人沒被打死。

嘉義監獄也傳出管理員不當管教事件，有爆料指控管理員拉幫結派，故意惡整看不順眼的受刑人。台北監獄內部人士投訴，指1名戒護科林姓管理員，之前在備勤時間跑到病舍拿漫畫書，結果不慎扭到腳，主管竟然讓他請1年半的公傷假。獄方對於問題同仁選擇縱容，卻不願意讓真正重病、已提出診斷證明的同仁請病假休養，勞逸不均。主管機關矯正署應介入整頓，別讓監獄繼續藏汙納垢。

矯正署回應 本署向以各矯正機關依法管教及落實同仁風紀為首務，如生疑義時，秉持勿枉勿縱、不包庇護短態度，指派視察與政風人員即時調查，要求機關迅速議處。 高雄監獄發現職員涉嫌不法後，即調整該員勤務，避免接觸被害者，並依法通報社安網，提供心理輔導及法律協助；另主動函請檢調追究刑事責任，後續也將從嚴議處行政懲處。 臺東監獄於今(114)年曾生收容人自傷事件，同仁立即制止，安排醫護治療傷口並關懷輔導；至有無內情，將持續調查瞭解。另已派人查核嘉義監獄執勤狀況，要求落實管教規範，杜絕不公情形發生。 臺北監獄係按職員實際情形及所提證明文件，覈實認定差假，以兼顧人力運作及同仁法定權益。

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