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路徑逐漸轉彎！蝴蝶下周「關鍵成颱日」走向大變

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲今年首颱恐在下周誕生 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

熱鬧太平洋，目前南海及菲律賓東方海面有2個熱帶擾動，中央氣象署預估，10日（周二）後可觀察是否生成今年首颱「蝴蝶」。根據最新預測，未來2個系統可能逐步整合成單一系統，整合後主中心走向有機會跳過菲律賓、往南海方向調整，路徑仍有變數。

氣象署觀察，目前南海至菲律賓東方海面是個大低壓區，是適合熱帶性低氣壓甚至颱風發展的環境，目前雲系組織還很鬆散，還沒有明顯的低壓系統發展起來，在低壓系統真正成形前，未來路徑還有很大變數。

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以目前的最新資料評估，南海一帶可能在10日之後會逐漸有熱帶系統成形，是否會發展為颱風的強度還有待觀察，但後續整個低壓區有漸漸往北移動的趨勢，並為台灣附近帶來較多的水氣及不穩定的環境，讓下周後期降雨機率或午後雷陣雨發展的活躍度增加。

▲▼ 。（圖／翻攝tropicaltidbits、dapiya）

▲南海至菲律賓東方海面還沒有明顯的低壓系統 。（圖／翻攝dapiya）

災害預報士賈新興分析，經過數日各AI模式以及歐美電腦模式的預測，漸漸有一致的趨勢，也就是熱帶系統於南海一帶發展的機率較高，未來兩天再觀察是否有收斂的趨勢。他提醒，颱風路徑預報3天誤差有將近200公里，1天的預報誤差約在70至80公里。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則指出，追蹤熱帶擾動的發展發現，目前南方大低壓帶分為菲律賓以東及南海南部兩部分，預估未來2至3天會逐步整合成單一系統。整合後的主中心有機會跳過菲律賓後，往南海方向調整，若發展順利，11、12日（周三、四）期間可能生成熱帶低壓甚至颱風。不過整合位置與速度仍存在變數，未來的路徑走勢也會有所不同，與前幾天的預期有不小差異，目前暫時還不用太過擔心。

天氣風險公司並指出，12日以後天氣變數相對大很多，過去幾天持續提到在南海到菲律賓一帶的季風低壓槽中，有熱帶擾動發展趨勢，目前最新的預報資料顯示，低壓中心在南海發展的機會提高，後續北上也較可能朝向中國大陸華南地區，如果真的後續演變如此，則對台灣的直接威脅程度降低，但仍然要注意外圍環流帶來的影響。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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