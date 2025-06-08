北市女墜海邊22樓高深谷！10天未進食奇蹟獲救　肋骨斷6根送醫

▲64歲婦墜落22樓高深谷10天後獲救，高雄市六龜救難協會飛鷹大隊救援畫面。（圖／rick黃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

64歲婦人10天前由北市住處離家音訊全無，令家人心急如焚！經桃園黃姓親友求請高雄市六龜救難協會飛鷹大隊出動協尋、立委萬美玲、資深媒體人胡孝誠及基隆、北市警消相關單位全力協助搜救，7日發現墜落基隆海邊一處22樓高的深谷、奄奄一息的蘇婦後，送醫救治中！

▲飛鷹大隊於事發地紮營投入救援。（圖／rick黃提供）

婦人住在桃園的黃姓親友8日說，64歲的表姊是在上(5)月28日從北市離家後，即音訊全無，家人著急不已，向相關單位報案後，感謝台北市政府警察局中山分局、大安分局、基隆市政府警察局第二分局、第三分局，從第一時間即投入協尋行動，耐心調閱監視器畫面，細心分析每一條可能線索，日以繼夜不懈努力，發現表姊最後出現於基隆八斗子停車場。

▲64歲婦墜落22樓高深谷。（圖／rick黃提供）

此期間，民間搜救團隊(高雄市六龜救難協會飛鷹大隊與新北市救難協會）陳理事長、張隊長及所有搜救隊員的全力相挺，冒著風雨不辭辛勞地協助地毯式搜尋及空拍攝影，提供專業意見與人力支援，讓家人在焦急等待的同時，感受到無比的安慰與力量。

而在這次協尋過程中的關鍵，婦人的黃姓親友說，就是提供目擊姊姊包包擺放處訊息的運動阿姨們，因為有了這條線索讓搜救人員跟時間賽跑，大幅度縮短搜索範圍時間；在搜救經驗豐富的高雄市六龜救難協會飛鷹大隊獲悉，出動10名隊員多天來，於事發地點週邊紮營投入救援，終在7日於基隆海邊一處22樓高深的深谷發現倒臥現場，還有微弱氣息的婦人。

蘇婦經送醫檢查後，身上肋骨斷了6根，幸未傷及頭部，只是10天來皆未進食，連醫師都稱不可思議。婦人黃姓親友衷心感謝連日來，全台北市、基隆市、桃園市的無數善心人士不僅主動關心，更積極協助分享搜尋資訊，擴散消息，提供線索，無私地付出心力與時間。還有，許多素未謀面的人，卻如同家人般與婦人並肩同行，為尋找姊姊盡心盡力，讓姊姊家人深深體會到社會中滿滿的溫情。