罷吳思瑤失敗找戰犯？　趙少康嗆張克晉失聯「是個人不會這樣」

▲趙少康陪同王鴻薇長春市場掃街宣講。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」昨至台北市選委會送件連署書，但遭到台北市選委會拒收，團隊在場等到選委會下班，領銜人張克晉也未現身，備補領銜人詹嘉文宣告「罷瑤」失敗。戰鬥藍召集人趙少康今（8日）受訪時痛批，「只要是個人通常不會這樣做」，答應了就應該從一而終。

戰鬥藍召集人、前中廣董事長趙少康今日陪同國民黨立委王鴻薇前往台北市長春市場掃街宣講，並於會前接受媒體聯訪。

趙少康指出，明明罷免吳思瑤的二階連署人是夠的，連署書已經超過2萬7，只是因為領銜人張克晉不見了，「我在想他一定受到很大的壓力」，但只要是個人通常不會這樣做吧？出來做領銜人，不管主動、被動，既然答應了就要從一而終、一本初衷」。

趙少康續指，張克晉在這過程中不論對誰滿意或不滿，這些都不重要，一切以大局為重，「我想他一定不是不識大體的人，之所以到最後仍不出來，一定受到很大壓力，甚至我認為受到很大威脅，所以不敢出來、躲起來了，很怕禍延家人」。

趙少康說，民進黨是發動罷免主角，國民黨在罷免只是輸人不輸陣，反罷免是避免完全被挨打，未來不管多少比零，是沒有道理的。他舉例，美國國會議員是不能罷免的，只有市長、州長可以罷免，因為它有行政權，議會是合議制，更何況王鴻薇做一年有做什麼錯嗎？要被罷免簡直是天理不容！

