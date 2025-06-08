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麥當勞「30年前菜單」曝光！網驚：2款經典漢堡比現在貴

麥當勞。（示意圖／Pixabay）

▲麥當勞於1984年進軍台灣。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

知名連鎖速食品牌麥當勞，於1984年1月28日進入台灣，首間門市位於台北市松山區民生東路三段。最近有民眾上網分享麥當勞約30年前的菜單，釣出不少經歷過那段時光的網友直呼懷念；從陳年菜單上能發現，薯條價格漲了將近翻倍，但有2款經典漢堡價格竟賣得比現在還貴，讓許多人大開眼界。

近日一名網友在臉書社團「●【爆廢公社二館】●」發文，曬出一張麥當勞約30年前的菜單。菜單上可見，漢堡品項最貴要62元、最便宜的是41元；麥克雞塊6塊60元、20塊180元；可樂中杯25元、大杯35元，各種品項都條列清楚。原PO感慨地說，「以前麥當勞的價錢拿來用在現今麥當當（麥當勞）價格真的是物超所值」，如今他只覺得麥當勞回不去了。

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有網友分享麥當勞30年前的菜單，意外發現2款漢堡賣得比現在還貴。（圖／翻攝自臉書／●【爆廢公社二館】●）

▲有網友分享麥當勞30年前的菜單，意外發現2款漢堡賣得比現在還貴。（圖／翻攝自臉書／●【爆廢公社二館】●）

貼文底下釣出不少六七年級網友留言，紛紛表示，「薯條價格幾乎翻倍了，漲很兇」、「小時候想吃麥當勞要求爸媽好久，現在想吃就吃，物價真的差很多」、「價格差不多，但是現在的漢堡變得很小」、「以前的幣值來說，其實很貴」、「記得爸媽都說吃麥當勞就是吃西餐」。

有眼尖網友注意到，麥當勞的2款經典漢堡在30年前居然賣得比現在還貴，單點麥香魚堡要58元、現在只要52元，麥香雞堡單點55元比現在的48元貴了7元。不過有人認為因為大小不同，才會出現這情形，「以前的漢堡比較大」、「記得最早的麥當勞漢堡很大，是現在的兩倍吧」。

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