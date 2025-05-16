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中方是否解除或調整「稀土出口管制」？　陸外交部巧妙避答

▲▼美國貿易代表葛里爾。（圖／達志影像）

▲美國貿易代表葛里爾。（圖／達志影像）

記者廖翊慈／綜合報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Lee Greer）日前向美媒透露，「中國同意解除4月2日後，發布的出口反制措施，包括對稀土礦物和磁鐵的出口管制。」中國外交部發言人林劍16日在舉行例行記者會上，對此未做出正面回應。

路透社記者向林劍提問，「中國已宣布，修改幾項非關稅反制措施，但沒有修改稀土方面的限制，請問中方是否打算，解除或調整稀土出口管制？」

林劍回應，「你問到的具體問題，建議向中方的主管部門詢問。」

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

《路透社》先前報導指出，兩位不具名的業內人士透露，在最新一輪中美會談後，預期中國會針對稀土出口，採取較為彈性的管理方式，包括縮短許可審批時間。其中一名知情人士指出，原本需時45天的申請流程，可能在未來幾週內，就會出現核發結果，部分與美國客戶有往來的出口商或率先獲益。

該消息也強調，北京當局短期內，仍不太可能全面撤銷，今年4月祭出的稀土出口限制。知情人士表示，這些措施是中國對全球關鍵礦產供應鏈掌控策略的一環，不會輕易放手。

稀土被廣泛應用於電動車、國防設備及高科技產業，中國是全球最大供應國，美國則高度依賴中國進口。

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