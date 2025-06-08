27歲網美「6小時激戰500男」爆紅！　靠OnlyFans月入583萬

▲安妮全職投入OnlyFans後，收入大幅增加，成功實現財富自由。（圖／翻攝自Instagram／AnnieKnight）

記者王佩翊／編譯

澳洲27歲色情網美安妮・奈特（Annie Knight）靠著「500人斬挑戰」爆紅後，收入暴漲。她透露，自己現在每個月收入可達30萬澳幣（約新台幣583萬元），相當於年收入突破350萬澳幣（約新台幣6802萬元）。而她也坦言，這樣的收入完全超出她原本的想像。

根據《澳洲新聞網》報導，安妮最初只把OnlyFans當副業經營，正職工作是行銷，當時每個月收入只有5000澳幣（約新台幣9.7萬元），後來因為拍攝成人內容被公司開除，便決定全職投入OnlyFans。

當她決定全職投入色情產業後，月收入立刻飆到3萬澳幣（約新台幣58萬元），而收入也持續穩定攀升，並在2023年5月開始突破10萬澳幣（約新台幣194萬元）大關，不久後就漲到20萬澳幣（約新台幣388萬元），並持續維持至今。

她也透露，真正讓她爆紅的轉捩點，是她宣布挑戰「一天內和500名男性發生性行為」。雖然這場性愛挑戰讓她因為陰道異常出血緊急送醫，並確診子宮內膜異位症，但卻也讓她收入因此翻倍跳，每月狂賺30萬澳幣（約新台幣583萬元）。

她直言，「我會因為6小時內和583人上床導致住院後悔嗎？不，我不後悔，我甚至還想再來一次。」她說，自己還不確定新的挑戰內容是什麼，但是一定會是有趣且令人興奮的內容。

如今27歲的她已經擁有4棟房產，儘管收入高昂，但她通常不會揮霍購買昂貴的物品，而是把錢拿來投資或儲蓄。