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呂秋遠被控勾結「黑心徵信社」　正宮抓外遇被剝皮遭淨身出戶

知名律師呂秋遠遭控介紹黑心徵信社，收了錢卻拍錯人，還害當事人的官司敗訴。（圖／報系資料照）

▲知名律師呂秋遠遭控介紹黑心徵信社，收了錢卻拍錯人，還害當事人的官司敗訴。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

知名律師呂秋遠捲入私生子風波，稱小孩是「受精卵」，與過去暖男形象大相逕庭，呂秋遠近日又遭控訴，指他介紹黑心徵信社給想委託他打官司的客戶，害得當事人「被剝兩層皮」，徵信業者更疑似將雇主個資賣給被跟監者，導致對方心存防備，當事人則在蒐證不足下敗訴，讓該名客戶忍無可忍，決定將事情公諸於眾，避免再有人受害。

「那時候呂秋遠常分享自己處理外遇案件的經歷，加上朋友推薦，我才會決定去找他。」A小姐回憶，她在2023年10月發現丈夫出軌，在震驚之下決定離婚，丈夫卻拒絕分開，諮詢身邊友人後決定求助呂秋遠，先是透過臉書私訊，再打去事務所與呂取得聯繫。

呂秋遠在電話中建議A小姐須先跟監蒐證，在法律上才站得住腳，並大力推薦自己合作已久的徵信社，A小姐不疑有他，與該公司取得聯繫，於隔日就與林姓和余姓業者見面。

「他們就一直說自己多專業又多專業，說跟呂秋遠合作很多案子，如果不是他們很厲害也不可能合作這麼多年。」A小姐說，在第一次見面時，余、林一直拿著呂秋遠的招牌取得她的信任，並保證能幫客戶拍到需要的畫面，雙方因此簽訂合約，同意以25萬元的價錢展開跟監，A小姐則先付一半費用。

簽約後，該徵信社卻遲遲沒有動作，直到A小姐忍無可忍、詢問對方，徵信社稱的確有拍到其丈夫與另名女子共進午餐的畫面，但照片中的男子卻並非A小姐的丈夫，徵信社發覺A小姐心有不滿，在簽約後第7天才展開行動。

在跟監途中，A小姐發現丈夫藉口回老家，實則換車後行蹤不明，她於是立刻問對方有無拍到，業者卻稱「他車沒動啊」，種種跡象讓A小姐忍無可忍，在簽約後第10天表明要解約，徵信社卻拿著合約書中載明的「一經委任就不能中斷」拒絕。

呂秋遠近日捲入私生子風波，其孩子生母還開直播控訴其行徑。（圖／翻攝自臉書@IamwriterH）

▲呂秋遠近日捲入私生子風波，其孩子生母還開直播控訴其行徑。

A小姐試圖聯繫呂秋遠協商，呂秋遠卻不願協助，還稱「你要找徵信社，不是來找我」，此後就對她的訊息不讀不回，她只能與徵信社協商「暫停但不退款」，並找上另間徵信社協助。

該間徵信社在接受委託後立刻展開行動，每日都會回報拍攝進度和畫面，與呂推薦的業者大相逕庭，無奈A小姐的丈夫已起警覺，徵信社跟監不易，選擇放棄行動。

A小姐在這件事情後轉變戰術，將孩子的接送和學費全都交給丈夫，她丈夫見在妻子身上討不到任何好處，於2024年3月間訴請離婚，A小姐想到自己還有12萬5000元壓在余男的徵信社，於是聯繫對方，再繳3萬元「啟動費」後繼續行動。

A小姐委託徵信社跟監小三，並將對方的車牌、住址、公司位置都傳給業者，業者卻頻頻推託，指稱無法拍到對方，但又脫口而出「妳老公現在變很瘦，我們都認不出來」，這句話讓她警鈴大響。

「我問他們，既然沒跟到小三，怎麼知道我老公變很瘦？」A小姐說，她當下直覺業者與丈夫另有聯繫，業者則被問到啞口無言，最終答應還回3萬元啟動費，但仍拒絕退款12萬5000元，離婚和撫養權官司則在2025年3月因證據不足下敗訴，房子和孩子都被判給對方，害自己只能淨身出戶。

「呂秋遠和徵信業者，根本就是詐騙集團。」A小姐氣憤表示，她懷疑業者將委託資料賣給丈夫，這才導致徵信行動洩漏，自己明明是受害者，最終卻輸的一踏塗地。

A小姐說，呂秋遠勾結黑心徵信社在業界早已不是秘密，她尋求第二間徵信社幫忙時曾講述第一間的離譜行徑，對方則立刻猜出該公司是呂秋遠介紹，就她了解，目前已有4人遇上同樣狀況，她因而向律師公會提出檢舉，希望被騙的人可以到她為止，更希望呂秋遠能得到懲罰。

本刊致電呂秋遠任職的宇達經貿法律事務所，對方稱呂出庭不在公司，記者留下電話，但至截稿前未獲回應。　　　　　　　　　　　　　　　　

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